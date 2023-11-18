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Джермейн Дефо рассказал почему Стерлинга нужно вызвать в сборную

Англия

Экс-форвард сборной Англии о невызове Стерлинга

Джермейн Дефо рассказал почему Стерлинга нужно вызвать в сборную

Фото: tottenhamhotspur

UA-Футбол
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Бывший английский нападающий Джермейн Дефо о не вызове Стерлинга в сборную

"Я считаю Рахима одним из лучших игроков сборной за последние несколько лет. Учитывая его нынешнюю форму, он заслуживает места в сборной", — приводит слова Дефо Daily Mail

Напомним, на счету Рахима Стерлинга 20 голов в 82 матчах за национальную команду. Последний раз он играл за Англию в четвертьфинале ЧМ-2022 против Франции, тогда он вышел на замену в концовке игры, матч завершился победой Франции 1:2.

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Джермейн Дефо Рахим Стерлинг
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Источник:
Daily Mail
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