Джермейн Дефо рассказал почему Стерлинга нужно вызвать в сборную

Бывший английский нападающий Джермейн Дефо о не вызове Стерлинга в сборную

"Я считаю Рахима одним из лучших игроков сборной за последние несколько лет. Учитывая его нынешнюю форму, он заслуживает места в сборной", — приводит слова Дефо Daily Mail

Напомним, на счету Рахима Стерлинга 20 голов в 82 матчах за национальную команду. Последний раз он играл за Англию в четвертьфинале ЧМ-2022 против Франции, тогда он вышел на замену в концовке игры, матч завершился победой Франции 1:2.