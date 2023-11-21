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Защитник Ньюкасла - лидер по количеству созданных голевых моментов в АПЛ

Англия

Сороки занимают седьмое место в турнирной таблице

Защитник Ньюкасла - лидер по количеству созданных голевых моментов в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Футболист "Ньюкасла" Киран Триппьер создал наибольшее количество моментов среди всех игроков английской Премьер-лиги за первые 12 туров сезона-2023/2024.

На счету англичанина 33 созданных момента - на один больше, чем у хавбека "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша. В тройке лидеров оказался также Джеймс Мэддисон из "Тоттенхэма", который создал 31 голевой момент. 33-летний Триппьер перебрался в "Ньюкасл" из мадридского "Атлетико" зимой прошлого года. В этом сезоне англичанин провел 12 матчей в рамках английской Премьер-лиги и сделал шесть результативных передач.

"Сороки" занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Эдди Гау сыграют с "Челси". Игра состоится 25 ноября на домашней арене "Ньюкасла".

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Источник:
premierleague
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