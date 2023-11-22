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Люк Шоу вернулся в общую группу МЮ. Защитник не играл с августа
Шоу вернулся к тренировкам
Фото:manutd.com
Люк Шоу вернулся к тренировкам с "МЮ" после травмы.
Шоу пропустил около 3 месяцев из-за мышечного повреждения. Защитник "Манчестер Юнайтед" не выходил на поле с августа и провел лишь две игры в нынешнем сезоне.
Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня Шоу тренировался в общей группе "Манчестер Юнайтед". Не исключено, что футболист сможет принять участие в матче с "Эвертоном" в это воскресенье.
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Источник:manutd
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