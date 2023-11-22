Люк Шоу вернулся в общую группу МЮ. Защитник не играл с августа

Люк Шоу вернулся к тренировкам с "МЮ" после травмы.

Шоу пропустил около 3 месяцев из-за мышечного повреждения. Защитник "Манчестер Юнайтед" не выходил на поле с августа и провел лишь две игры в нынешнем сезоне.

Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня Шоу тренировался в общей группе "Манчестер Юнайтед". Не исключено, что футболист сможет принять участие в матче с "Эвертоном" в это воскресенье.