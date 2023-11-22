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ФК Барнсли исключен из Кубка Англии из-за скандальной ошибки

Англия
Обновлено

Футбольная ассоциация приняла заключительное решение после нарушения правил ФК Барнсли в матче против Горшема

ФК Барнсли исключен из Кубка Англии из-за скандальной ошибки

independent

UA-Футбол
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Сегодня футбольная ассоциация приняла решение исключить ФК Барнсли из Кубка Англии после того, как команда выпустила на поле игрока, который не имел права играть.

В этом месяце Барнсли победил Горшем со счетом 3:0.

"Федеральная ассоциация утверждала, что игрок не имел права участвовать в этом матче, поскольку он был неправильно зарегистрирован...", - говорится в заявлении ФА.

В заявлении на сайте клуба извинились перед болельщиками и заявили, что эта ошибка является неприятной и несвойственной их высоким стандартам. Также было указано, что проведено внутреннее расследование и приняты меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

"Мы хотели бы извиниться перед нашими болельщиками, игроками и персоналом за эту досадную ошибку"

"Мы уже провели полное внутреннее расследование и впоследствии ввели меры предосторожности, чтобы гарантировать, что подобное больше никогда не повторится"

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Источник:
BBC
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