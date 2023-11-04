Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 04.11.23

Английская Премьер-лига, 11 тур

4 ноября, 14:30. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Фулгем - Манчестер Юнайтед Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Букмекеры считают, что именно МЮ сегодня является фаворитом. Однако на фоне глубокого спада "красных дьяволов" – это слишком большое пренебрежение к "дачникам". “Манчестер Юнайтед” могут навязать борьбу все команды АПЛ, в том числе и полный аутсайдер “Шеффилд Юнайтед.” "Фулхэм" ничем не хуже, а даже гораздо лучше.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Фулхэма

Пока команда находится на 14 месте АПЛ, однако победа может поднять "дачников" сразу в первую десятку. К примеру, к шестому месту "Фулхэм" ближе, чем к зоне вылета – пять очков против семи.

Из последних четырех матчей три были против довольно тяжелых соперников. Да и победная встреча с “Шеффилд Юнайтед” легкой не была. В этом поединке присутствовали и автоголы команд, а окончательный мяч был забит на 90+2 минуте. Однако победу в два гола все-таки оформили лондонцы. А вот в дерби против столичных "Челси" и "Тоттенхэма" удачный результат подопечные да Силвы не оформили – дважды поражение 0:2. Лишь в последнем на данный момент туре – в гостевом матче против “Брайтона” – удалось завоевать одно очко благодаря голу Пальини.

Посреди недели "Фулхэм" играл в Кубке лиги против "Ипсвича" из Чемпионшипа. Это один из лидеров второго дивизиона, который уверенно идет на втором месте с пятиочковым отрывом от первого "Лестера" и двумя матчами в запасе. Тем более что победа была одержана дублем. Точно можно записать себе в актив.

Кадры хозяев

Один из самых опытных защитников команды Исса Диоп недавно травмировался и сейчас не поможет "Фулхэму". Также под вопросом участие Адарабио, Тете и Траоре – они уже более 1,5 месяцев вне игры.

Новости Манчестер Юнайтед

А вот МЮ не может похвастаться прошедшим четвертый раунд Кубка лиги. У “манкунианцев” были достаточно комфортные условия. Они в очередной раз играли дома против сильного соперника, однако который в последних матчах начал неожиданно терять победы. В итоге "Ньюкасл" разгромил "красных дьяволов" на "Олд Траффорд" со счетом 3:0.

Несколькими днями перед тем матчем на стадион МЮ приехал "Манчестер Сити". В том поединке подопечные тен Хага тоже уступили 0:3. И проблема не в счете (хотя в нем, конечно, тоже), а в том, что было больше шансов увеличить цифры соперника на табло, а не свои. "Ман Юнайтед" сейчас в ужасной форме. Никакие замены на протяжении матча или какие-либо интересные теоретические установки тен Хага не дают никакого результата.

Пока команда находится на восьмом месте АПЛ. Теоретически сегодня "Фулхэм" может обогнать МЮ, если лондонцам удастся победить хотя бы два мяча. Третье поражение подряд вполне возможно.

Кадры хозяев

Можно объяснить такие результаты, в том числе и потерями в защите. Нет Мартинеса, Шоу, Варана и Маласии. Также Казэмиро снова травмировался, а если он все-таки выходит на поле (как в первом тайме против "Ньюкасла"), то демонстрирует совсем бледную игру. Также до сих пор не играет Санчо.

Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

01.11. Ипсвич – Фулхэм 1:3 (Кубок лиги)

29.10. Брайтон – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

23.10. Тоттенхэм – Фулхэм 2:0 (АПЛ)

07.10. Фулхэм – Шеффилд Юнайтед 3:1 (АПЛ)

02.10. Фулхэм – Челси 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

01.11. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:3 (Кубок лиги)

29.10. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3 (АПЛ)

24.10. Манчестер Юнайтед – Копенгаген 1:0 (ЛЧ)

21.10. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

07.10. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

28.05.23. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 2:1 (АПЛ)

19.03.23. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 3:1 (Кубок Англии)

13.11.22. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

18.05.21. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1 (АПЛ)

20.01.21. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Тоттенхэм 10 8 2 0 22 - 9 26 2 Арсенал 10 7 3 0 23 - 8 24 3 Манчестер Сити 10 8 0 2 22 - 7 24 4 Ливерпуль 10 7 2 1 23 - 9 23 5 Астон Вилла 10 7 1 2 26 - 14 22 6 Ньюкасл 10 5 2 3 26 - 11 17 7 Брайтон энд Хоув Альбион 10 5 2 3 23 - 19 17 8 Манчестер Юнайтед 10 5 0 5 11 - 16 15 9 Вест Хэм Юнайтед 10 4 2 4 16 - 17 14 10 Брентфорд 10 3 4 3 16 - 12 13 11 Челси 10 3 3 4 13 - 11 12 12 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13 - 17 12 13 Кристал Пэлас 10 3 3 4 8 - 13 12 14 Фулхэм 10 3 3 4 9 - 16 12 15 Эвертон 10 3 1 6 10 - 14 10 16 Ноттингем Форест 10 2 4 4 10 - 15 10 17 Борнмут 10 1 3 6 8 - 21 6 18 Лутон Таун 10 1 2 7 9 - 20 5 19 Бернли 10 1 1 8 8 - 25 4 20 Шеффилд Юнайтед 10 0 1 9 7 - 29 1

Ставки и коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Фулхэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football

В этом сезоне "дачники" дома проиграли дважды: один раз "Челси", еще один раз – "Брентфорду" с удалением в своем пассиве. Лондонцы очень нестабильная команда, поэтому результат встречи угадать тяжело. Однако оба коллектива точно будут пытаться оставить свои ворота сухими. По крайней мере, до перерыва они не слишком активны. Прогноз: Тотал первого тайма менее 1 (Кф 2,1).