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Челси объявил о возвращении Кристофера Нкунку после травмы
Игрок полностью восстановился после повреждения
фото - Getty Images
Форвард "Челси" Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам с основной командой. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.
По информации источника, Нкунку полностью восстановился после повреждения. Напомним, форвард выбыл перед началом сезона из-за травмы колена, которую получил в товарищеском матче с дортмундской "Боруссией" в августе. Также сообщается, что к тренировкам с командой вернулся и полузащитник Ромео Лавиа.
Нкунку перешел в "Челси" этим летом. На данный момент он не провел ни одной игры в АПЛ. В сезоне-2022/2023 француз появился на поле в 36 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами.
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