Челси объявил о возвращении Кристофера Нкунку после травмы

Форвард "Челси" Кристофер Нкунку вернулся к полноценным тренировкам с основной командой. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

По информации источника, Нкунку полностью восстановился после повреждения. Напомним, форвард выбыл перед началом сезона из-за травмы колена, которую получил в товарищеском матче с дортмундской "Боруссией" в августе. Также сообщается, что к тренировкам с командой вернулся и полузащитник Ромео Лавиа.

Нкунку перешел в "Челси" этим летом. На данный момент он не провел ни одной игры в АПЛ. В сезоне-2022/2023 француз появился на поле в 36 матчах за "Лейпциг" во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и семью результативными передачами.