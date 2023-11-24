Экс-игрок Ливерпуля Барнс: Чем-то Собослаи напоминает мне Джеррарда

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джон Барнс сравнил венгерского футболиста "красных" Доминика Собослаи с экс-капитаном мерсисайдцев Стивеном Джеррардом.

"До его перехода в "Ливерпуль" я ничего о нем не слышал. Но как только я увидел Доминика, то понял, что он невероятный футболист. Чем-то он напоминает мне Стивена Джеррарда.

Не так уж часто встречаешь центрального полузащитника, который одинаково хорошо умеет защищаться и атаковать. А он именно такой. Собослаи впечатляет, ему только 22 года, но он уже фантастический игрок. Он наш лучший игрок", - приводит слова Барнса talkSPORT.