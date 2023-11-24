Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-игрок Ливерпуля Барнс: Чем-то Собослаи напоминает мне Джеррарда
Доминик перешел в Ливерпуль прошлым летом
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джон Барнс сравнил венгерского футболиста "красных" Доминика Собослаи с экс-капитаном мерсисайдцев Стивеном Джеррардом.
"До его перехода в "Ливерпуль" я ничего о нем не слышал. Но как только я увидел Доминика, то понял, что он невероятный футболист. Чем-то он напоминает мне Стивена Джеррарда.
Не так уж часто встречаешь центрального полузащитника, который одинаково хорошо умеет защищаться и атаковать. А он именно такой. Собослаи впечатляет, ему только 22 года, но он уже фантастический игрок. Он наш лучший игрок", - приводит слова Барнса talkSPORT.
Доминик Собослаи перешел в "Ливерпуль" прошлым летом из "РБ Лейпциг". В 12 матчах английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 венгерский полузащитник забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Популярное сейчас
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- "Мудрик не знает игры". Известный английский тренер шокирован трансферной политикой Челси
- Родриго - Месси на слова о победе на ЧМ: чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл
- Николини: В Челси мы не видим настоящего Мудрика. Настоящего Мудрика можно увидеть в сборной
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО