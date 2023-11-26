Юрген Клопп о ситуации после финального свистка: Я не понял ни одного слова

Вчера в рамках 13 тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграл с "Ливерпулем", матч закончился со счетом 1:1. После финального свистка нападающий Дарвин Нуньес подошел к Гвардиоле и стал что-то ему высказывать. Юрген Клопп прокомментировал ситуацию.

"Мне нравятся они оба, поэтому пытался успокоить их. Что произошло на самом деле, я не понимаю. Я не понял ни одного слова, что они говорили друг другу", — рассказал тренер "мерсисайдцев".

У Гвардиолы также спросили о случившемся, но испанский специалист не стал отвечать.