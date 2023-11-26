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Легенда МЮ - про Трента Александер-Арнолда: Это потрясающий футболист, который прекрасно направляет мяч

Англия

Гари Невилл прокомментировал действия правого защитника Ливерпуля

Легенда МЮ - про Трента Александер-Арнолда: Это потрясающий футболист, который прекрасно направляет мяч

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Бывший правый защитник "МЮ" Гари Невилл прокомментировал действия Арнольда на поле.

"Это потрясающий футболист, который прекрасно направляет мяч. Трент не классический правый защитник, но именно в этой зоне он играет. Его игра с мячом просто неземная. Он играет в центре полузащиты 50-60 процентов времени матча, идет вперед, забивает, набивает статистику, которой нет у правых полузащитников или правых нападающих. Я думаю, что у него есть все необходимое, чтобы стать лучшим правым защитником всех времен", — приводит слова Невилла Sky Sports

Напомним, за текущий сезон Трент Александер-Арнолд сыграл 11 игр, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Sky Sports
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