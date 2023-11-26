Легенда МЮ - про Трента Александер-Арнолда: Это потрясающий футболист, который прекрасно направляет мяч

Бывший правый защитник "МЮ" Гари Невилл прокомментировал действия Арнольда на поле.

"Это потрясающий футболист, который прекрасно направляет мяч. Трент не классический правый защитник, но именно в этой зоне он играет. Его игра с мячом просто неземная. Он играет в центре полузащиты 50-60 процентов времени матча, идет вперед, забивает, набивает статистику, которой нет у правых полузащитников или правых нападающих. Я думаю, что у него есть все необходимое, чтобы стать лучшим правым защитником всех времен", — приводит слова Невилла Sky Sports