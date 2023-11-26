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Умер бывший тренер сборной Англии
Он боролся с болезнью
Фото: Sky Sports
Сегодня стало известно о смерти Терри Уэнейблза - экс-тренера сборной Англии. Ему было 80 лет. Отмечается, что специалист умер вчера, 25 ноября, из-за продолжительной болезни.
Как игрок он провел более 500 матчей за "Челси", "Тоттенхэм", "КПР" и "Кристал Пэлас". Уэнейблс руководил Англией, когда та вышла в полуфинал Евро-96. Затем менеджера ждала работа с "Кристал Пэлас", "КПР", "Барселоной" и "Тоттенхэмом".
Сегодня на матче АПЛ между "шпорами" и "Астон Виллой" почтили память тренера. Болельщики устроили минутные аплодисменты.
Remembering Terry Venables ???? pic.twitter.com/4KysiO2V5M— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 26, 2023
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