Умер бывший тренер сборной Англии

Сегодня стало известно о смерти Терри Уэнейблза - экс-тренера сборной Англии. Ему было 80 лет. Отмечается, что специалист умер вчера, 25 ноября, из-за продолжительной болезни.

Как игрок он провел более 500 матчей за "Челси", "Тоттенхэм", "КПР" и "Кристал Пэлас". Уэнейблс руководил Англией, когда та вышла в полуфинал Евро-96. Затем менеджера ждала работа с "Кристал Пэлас", "КПР", "Барселоной" и "Тоттенхэмом".

Сегодня на матче АПЛ между "шпорами" и "Астон Виллой" почтили память тренера. Болельщики устроили минутные аплодисменты.