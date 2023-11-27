Мохамед Салах рассказал, с кем бы хотел сыграть в одной команде

В течение последних шести лет Салах является неотъемлемой частью Ливерпуля, он забил 198 голов и отдал 84 ассиста в 323 матчах.

На YouTube канале Sky Sports игрок ответил на несколько вопросов от болельщиков. Салаха спросили:

"С кем бы вы хотели сыграть в одной команде, но никогда не играли?"

На что вингер "Ливерпуля" ответил:

"Месси или Роналду, но если выбирать, в Премьер-лиге, то я бы выбрал Кевина Де Брюйне. Потому что у него есть видение. Я уверен, что он может найти меня где угодно с мячом, поэтому я бы сказал Месси, Роналду и Кевин"

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