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Мохамед Салах рассказал, с кем бы хотел сыграть в одной команде
Игрок Ливерпуля поделился мыслями относительно потенциальных партнеров в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
В течение последних шести лет Салах является неотъемлемой частью Ливерпуля, он забил 198 голов и отдал 84 ассиста в 323 матчах.
На YouTube канале Sky Sports игрок ответил на несколько вопросов от болельщиков. Салаха спросили:
"С кем бы вы хотели сыграть в одной команде, но никогда не играли?"
На что вингер "Ливерпуля" ответил:
"Месси или Роналду, но если выбирать, в Премьер-лиге, то я бы выбрал Кевина Де Брюйне. Потому что у него есть видение. Я уверен, что он может найти меня где угодно с мячом, поэтому я бы сказал Месси, Роналду и Кевин"
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