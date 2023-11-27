  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мохамед Салах рассказал, с кем бы хотел сыграть в одной команде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мохамед Салах рассказал, с кем бы хотел сыграть в одной команде

Англия

Игрок Ливерпуля поделился мыслями относительно потенциальных партнеров в команде

Мохамед Салах рассказал, с кем бы хотел сыграть в одной команде

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В течение последних шести лет Салах является неотъемлемой частью Ливерпуля, он забил 198 голов и отдал 84 ассиста в 323 матчах.

На YouTube канале Sky Sports игрок ответил на несколько вопросов от болельщиков. Салаха спросили:

"С кем бы вы хотели сыграть в одной команде, но никогда не играли?"

На что вингер "Ливерпуля" ответил:

"Месси или Роналду, но если выбирать, в Премьер-лиге, то я бы выбрал Кевина Де Брюйне. Потому что у него есть видение. Я уверен, что он может найти меня где угодно с мячом, поэтому я бы сказал Месси, Роналду и Кевин"

Читайте такжеМохамед Салах с покера стартовал в матче отбора на ЧМ-2026

По теме
yellow-arrow
Гвардиола прокомментировал прогнозируемый срок возвращения Кевина Де Брюйне
yellow-arrow
Рио Фердинанд: У Арсенала больше шансов выиграть титул, чем у Ливерпуля
yellow-arrow
Гвардиола: Подписание Аканджи - просто вау. Он может закрыть сразу три позиции
Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости