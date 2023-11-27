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Бруно Фернандес прокомментировал гол Гарначо: Вероятно, он смотрит слишком много клипов Криштиану

Англия
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Полузащитник высказал мнение относительно гола Гарначо и сравнил его стиль с известным футболистом

Бруно Фернандес прокомментировал гол Гарначо: Вероятно, он смотрит слишком много клипов Криштиану

utdreport

UA-Футбол
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Алехандро Гарначо вчера в матче 13-го тура АПЛ против Эвертона забил гол на 3 минуте ударом через себя. Бруно Фернандес прокомментировал этот момент:

"Это удивительно - что-то необычное, я думаю. Вероятно, он смотрит слишком много клипов Криштиану! Мы все знаем, что он большой фанат. Ему еще далеко до того, чтобы быть похожим на Криштиану, но он делает свои шаги"

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Источник:
utdreport
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