Бруно Фернандес прокомментировал гол Гарначо: Вероятно, он смотрит слишком много клипов Криштиану

Алехандро Гарначо вчера в матче 13-го тура АПЛ против Эвертона забил гол на 3 минуте ударом через себя. Бруно Фернандес прокомментировал этот момент:

"Это удивительно - что-то необычное, я думаю. Вероятно, он смотрит слишком много клипов Криштиану! Мы все знаем, что он большой фанат. Ему еще далеко до того, чтобы быть похожим на Криштиану, но он делает свои шаги"