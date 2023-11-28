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Аллисон Бекер может выбыть до нового года из-за травмы, полученной в игре с Сити
Бразилец получил травму подколенного сухожилия
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Ливерпуля" Аллисон Бекер может больше не принять участия в матчах своей команды до конца текущего года из-за повреждения, которое он получил в прошлом туре АПЛ с "Манчестер Сити" (1:1). Об этом сообщает Evening Standard.
По информации источника, с наибольшей вероятностью бразильский голкипер получил травму подколенного сухожилия.
Ранее главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп заявил, что ему ничего не известно о характере травмы Аллисона и что необходимо дождаться результатов медицинского обследования.
Напомним, в нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в пяти из которых сыграл "на ноль".
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