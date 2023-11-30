Ансу Фати выбыл на долгий срок. Он повредил мышцы задней поверхности бедра

В матче АПЛ между "Брайтоном" и "Ноттингем Форест" (3:2) Фати был заменен на 21-й минуте из-за повреждения. Травма оказалась серьезной.

"Мы потеряли Фати и Тарика Лемпти надолго, но сейчас мы концентрируемся на тех, кто сможет сыграть", - сказал Роберто Де Дзерби перед игрой Лиги Европы с АЕК.

Журналист Брайан Оуэн, который специализируется на новостях о "Брайтоне", сообщил, что вингер выбыл на срок до 3 месяцев. Сроки восстановления Лемпти будут короче.

По данным Mundo Deportivo, Фати получил серьезное повреждение мышц задней поверхности бедра. На лечение понадобится около 3 месяцев, также Ансу ждет долгий восстановительный период.

Фати выступает за "Брайтон" на правах аренды из "Барселоны". У него 4 гола в 14 матчах за английский клуб.