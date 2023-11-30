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Названы игроки, которые претендуют на приз лучшему футболисту АПЛ в ноябре

Англия

На награду претендуют шесть игроков

Названы игроки, которые претендуют на приз лучшему футболисту АПЛ в ноябре

Фото: premierleague.com

UA-Футбол
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Названы игроки, которые претендуют на приз лучшему футболисту АПЛ в ноябре.

На награду претендуют:

  • Жереми Доку ("Манчестер Сити") - 1 гол и 4 ассиста в 3 матчах (1 победа и 2 ничьих);
  • Энтони Гордон ("Ньюкасл") - 2 гола и 1 ассист в 3 матчах (2 победы и 1 поражение);
  • Томас Камински ("Лутон") - 15 сейвов в 3 матчах (1 победа, 1 ничья, 1 поражение);
  • Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед") - 3 матча без пропущенных голов из 3 (3 победы);
  • Рахим Стерлинг ("Челси") - 2 гола и 1 ассист в 3 играх (1 победа, 1 ничья, 1 поражение);
  • Маркус Тавернье ("Борнмут") - 2 гола в 3 матчах (2 победы, 1 поражение).

В августе лучшим игроком АПЛ был признан Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), в сентябре - Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), в октябре - Мохамед Салах ("Ливерпуль").

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АПЛ Жереми Доку
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Источник:
premierleague
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
30.11.2023 в 16:08
Доку дійсно може стомільйонного Гриліша довічно на лави пересадити. Хоч Джекі сам винен... серед інших зірок загубився! А у Астон Вілі був же суперзіркою...
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Spokoyno (Київ)
30.11.2023 в 16:08
Доку дійсно може стомільйонного Гриліша довічно на лави пересадити. Хоч Джекі сам винен... серед інших зірок загубився! А у Астон Вілі був же суперзіркою...
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