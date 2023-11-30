Англия
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Названы игроки, которые претендуют на приз лучшему футболисту АПЛ в ноябре
На награду претендуют шесть игроков
Фото: premierleague.com
Названы игроки, которые претендуют на приз лучшему футболисту АПЛ в ноябре.
На награду претендуют:
- Жереми Доку ("Манчестер Сити") - 1 гол и 4 ассиста в 3 матчах (1 победа и 2 ничьих);
- Энтони Гордон ("Ньюкасл") - 2 гола и 1 ассист в 3 матчах (2 победы и 1 поражение);
- Томас Камински ("Лутон") - 15 сейвов в 3 матчах (1 победа, 1 ничья, 1 поражение);
- Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед") - 3 матча без пропущенных голов из 3 (3 победы);
- Рахим Стерлинг ("Челси") - 2 гола и 1 ассист в 3 играх (1 победа, 1 ничья, 1 поражение);
- Маркус Тавернье ("Борнмут") - 2 гола в 3 матчах (2 победы, 1 поражение).
В августе лучшим игроком АПЛ был признан Джеймс Мэддисон ("Тоттенхэм"), в сентябре - Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), в октябре - Мохамед Салах ("Ливерпуль").
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Spokoyno (Київ)
30.11.2023 в 16:08
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