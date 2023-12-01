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Арсенал – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.12.23
Артета стремится защитить первую строчку турнирной таблицы
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 14 тур
2 декабря, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Питер Бэнкс
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Канониры" начинают тур в статусе лидера АПЛ. Встретятся они против команды, которая в позапрошлом туре в безумном матче обыграла другую лондонскую команду из верхней части турнирной таблицы "Тоттенхэм". "Волки" очень неуступчивы, а Артете в последнее время довольно тяжело с такими командами.
Новости Арсенала
К примеру, в прошлом туре АПЛ "канониры" встречались с "Брентфордом". Ярмолюк и компания вполне могли выиграть этот поединок, если бы лучше реализовывали свои моменты. Хоть и "Арсенал" много кружил перед штрафной соперника, но "пчелы" практически весь матч организованно оборонялись. Лишь в конце поединка Сака своей передачей раскрыл защиту оппонента, благодаря чему Хаверц забил победный гол.
Эти три очка и осечки соперников позволили "Арсеналу" выйти на первое место АПЛ. Также на этой неделе "канониры" провели матч против "Ланса" в Лиге чемпионов, разгромив французов со счетом 6:0. Пять голов были забиты в первом тайме, один из которых тоже в активе Хаверца: поднялась результативность у немца. Подопечные Артеты не только вышли в плей-офф ЛЧ, но и гарантировали себе первое место. Так что результаты в обоих турнирах дают команде только позитив.
Кадры хозяев
После первого тайма матча против "Ланса" Артета сменил крайних защитников Зинченко и Томиасу. Это очень отразилось на игре команды, ведь Уайт и Кивер – это футболисты более оборонительного плана. Против "волков" украинец должен снова выйти в стартовом составе. Точно не сыграют с ним Партей, Тимбер, Смит-Роу и Виейра.
Новости Вулверхэмптона
"Волки" в прошлом сезоне благодаря Лопетеги едва спаслись из зоны вылета. В текущем розыгрыше команда уже О'Нила, принявшего своих подопечных перед первым туром, играет роль крепкого середняка. В прошлом раунде чемпионата "Вулверхэмптон" посетил уже соседей по турнирной таблице "Фулхэм" на "Крейвен Коттедж". Прекрасная выдалась игра для нейтрального болельщика, но "вулвз" на 90+4 минуте потеряли одно очко: Виллиан забил победный пенальти для "дачников".
Если говорить о непостоянстве, то это – команда О'Нила. В 12 туре "волки" выиграли у одного из лидеров чемпионата "Тоттенхэма". Обескровленные "шпоры" не выдержали весь матч, потеряв три очка из-за пропущенных голов на 90+1 и 90+7 минутах. Перед этим "Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Ньюкаслом", а в конце сентября победил "Манчестер Сити". Все удачные результаты были получены дома, ведь в гостях "вулвз" уступили "Шеффилд Юнайтед". Вот такой парадокс.
Кадры гостей
Полузащитник сборной Португалии Педру Нету находится в лазарете. Также до сих пор лечится от травмы молодой Джозеф Ходж.
Последние пять матчей Арсенала и Вулверхэмптона
Последние пять встреч хозяев
- 29.11. Арсенал – Ланс 6:0 (ЛЧ)
- 25.11. Брентфорд – Арсенал 0:1 (АПЛ)
- 11.11. Арсенал – Бернли 3:1 (АПЛ)
- 08.11. Арсенал – Севилья 2:0 (ЛЧ)
- 04.11. Ньюкасл – Арсенал 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 27.11. Фулхэм – Вулверхэмптон 3:2 (АПЛ)
- 11.11. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
- 04.11. Шеффилд – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
- 28.10. Вулверхэмптон – Ньюкасл 2:2 (АПЛ)
- 21.11. Борнмут – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
Последние пять матчей между командами
28.05.23. Арсенал – Вулверхэмптон 5:0 (АПЛ)
12.11.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
24.02.22. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
10.02.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)
02.02.21. Вулверхэмптон – Арсенал 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|13
|9
|3
|1
|27 - 10
|30
|2
|Манчестер Сити
|13
|9
|2
|2
|33 - 13
|29
|3
|Ливерпуль
|13
|8
|4
|1
|28 - 11
|28
|4
|Астон Вилла
|13
|9
|1
|3
|31 - 18
|28
|5
|Тоттенхэм
|13
|8
|2
|3
|25 - 17
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|13
|8
|0
|5
|16 - 16
|24
|7
|Ньюкасл
|13
|7
|2
|4
|31 - 14
|23
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|6
|4
|3
|28 - 23
|22
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|6
|2
|5
|23 - 23
|20
|10
|Челси
|13
|4
|4
|5
|22 - 20
|16
|11
|Брентфорд
|13
|4
|4
|5
|19 - 18
|16
|12
|Вулверхэмптон
|13
|4
|3
|6
|18 - 23
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|4
|3
|6
|13 - 18
|15
|14
|Фулхэм
|13
|4
|3
|6
|13 - 22
|15
|15
|Ноттингем Форест
|13
|3
|4
|6
|16 - 21
|13
|16
|Борнмут
|13
|3
|3
|7
|14 - 28
|12
|17
|Лутон Таун
|13
|2
|3
|8
|12 - 23
|9
|18
|Шеффилд Юнайтед
|13
|1
|2
|10
|11 - 34
|5
|19
|Эвертон
|13
|4
|2
|7
|14 - 20
|4
|20
|Бернли
|13
|1
|1
|11
|10 - 32
|4
Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Вулверхэмптон
Прогноз матча Арсенал – Вулверхэмптон от UA-Football
"Волки" за последние пять гостевых встреч в АПЛ набрали четыре очка из 15 возможных. Также между этими поединками уступили "Ипсвичу" из Чемпионшипа и вылетели из Кубка лиги. У "Арсенала" ситуация на "Эмирейтс" совершенно противоположная: 15 зачетных баллов из 15 возможных за последние пять матчей, один пропущенный гол и 17 забитых. В том числе побежден "Манчестер Сити". "Канониры" на голову выше соперника, а особенно они любят показывать свое доминирование до перерыва. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме (Кф 1,73).
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