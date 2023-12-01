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Арсенал – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.12.23

Англия

Артета стремится защитить первую строчку турнирной таблицы

Арсенал – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.12.23

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 14 тур

2 декабря, 17:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Арсенал - Вулвергемптон
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Содержание

"Канониры" начинают тур в статусе лидера АПЛ. Встретятся они против команды, которая в позапрошлом туре в безумном матче обыграла другую лондонскую команду из верхней части турнирной таблицы "Тоттенхэм". "Волки" очень неуступчивы, а Артете в последнее время довольно тяжело с такими командами.

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Новости Арсенала

К примеру, в прошлом туре АПЛ "канониры" встречались с "Брентфордом". Ярмолюк и компания вполне могли выиграть этот поединок, если бы лучше реализовывали свои моменты. Хоть и "Арсенал" много кружил перед штрафной соперника, но "пчелы" практически весь матч организованно оборонялись. Лишь в конце поединка Сака своей передачей раскрыл защиту оппонента, благодаря чему Хаверц забил победный гол.

Эти три очка и осечки соперников позволили "Арсеналу" выйти на первое место АПЛ. Также на этой неделе "канониры" провели матч против "Ланса" в Лиге чемпионов, разгромив французов со счетом 6:0. Пять голов были забиты в первом тайме, один из которых тоже в активе Хаверца: поднялась результативность у немца. Подопечные Артеты не только вышли в плей-офф ЛЧ, но и гарантировали себе первое место. Так что результаты в обоих турнирах дают команде только позитив.

Кадры хозяев

После первого тайма матча против "Ланса" Артета сменил крайних защитников Зинченко и Томиасу. Это очень отразилось на игре команды, ведь Уайт и Кивер – это футболисты более оборонительного плана. Против "волков" украинец должен снова выйти в стартовом составе. Точно не сыграют с ним Партей, Тимбер, Смит-Роу и Виейра.

Новости Вулверхэмптона

"Волки" в прошлом сезоне благодаря Лопетеги едва спаслись из зоны вылета. В текущем розыгрыше команда уже О'Нила, принявшего своих подопечных перед первым туром, играет роль крепкого середняка. В прошлом раунде чемпионата "Вулверхэмптон" посетил уже соседей по турнирной таблице "Фулхэм" на "Крейвен Коттедж". Прекрасная выдалась игра для нейтрального болельщика, но "вулвз" на 90+4 минуте потеряли одно очко: Виллиан забил победный пенальти для "дачников".

Если говорить о непостоянстве, то это – команда О'Нила. В 12 туре "волки" выиграли у одного из лидеров чемпионата "Тоттенхэма". Обескровленные "шпоры" не выдержали весь матч, потеряв три очка из-за пропущенных голов на 90+1 и 90+7 минутах. Перед этим "Вулверхэмптон" сыграл вничью с "Ньюкаслом", а в конце сентября победил "Манчестер Сити". Все удачные результаты были получены дома, ведь в гостях "вулвз" уступили "Шеффилд Юнайтед". Вот такой парадокс.

Кадры гостей

Полузащитник сборной Португалии Педру Нету находится в лазарете. Также до сих пор лечится от травмы молодой Джозеф Ходж.

Последние пять матчей Арсенала и Вулверхэмптона

Последние пять встреч хозяев

  • 29.11. Арсенал – Ланс 6:0 (ЛЧ)
  • 25.11. Брентфорд – Арсенал 0:1 (АПЛ)
  • 11.11. Арсенал – Бернли 3:1 (АПЛ)
  • 08.11. Арсенал – Севилья 2:0 (ЛЧ)
  • 04.11. Ньюкасл – Арсенал 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 27.11. Фулхэм – Вулверхэмптон 3:2 (АПЛ)
  • 11.11. Вулверхэмптон – Тоттенхэм 2:1 (АПЛ)
  • 04.11. Шеффилд – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)
  • 28.10. Вулверхэмптон – Ньюкасл 2:2 (АПЛ)
  • 21.11. Борнмут – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

Последние пять матчей между командами

28.05.23. Арсенал – Вулверхэмптон 5:0 (АПЛ)

12.11.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

24.02.22. Арсенал – Вулверхэмптон 2:1 (АПЛ)

10.02.22. Вулверхэмптон – Арсенал 0:1 (АПЛ)

02.02.21. Вулверхэмптон – Арсенал 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 13 9 3 1 27 - 10 30
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 9 2 2 33 - 13 29
3 Ливерпуль Ливерпуль 13 8 4 1 28 - 11 28
4 Астон Вилла Астон Вилла 13 9 1 3 31 - 18 28
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 8 2 3 25 - 17 26
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 8 0 5 16 - 16 24
7 Ньюкасл Ньюкасл 13 7 2 4 31 - 14 23
8 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 13 6 4 3 28 - 23 22
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 6 2 5 23 - 23 20
10 Челси Челси 13 4 4 5 22 - 20 16
11 Брентфорд Брентфорд 13 4 4 5 19 - 18 16
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 4 3 6 18 - 23 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 4 3 6 13 - 18 15
14 Фулхэм Фулхэм 13 4 3 6 13 - 22 15
15 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 13 3 4 6 16 - 21 13
16 Борнмут Борнмут 13 3 3 7 14 - 28 12
17 Лутон Таун Лутон Таун 13 2 3 8 12 - 23 9
18 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 1 2 10 11 - 34 5
19 Эвертон Эвертон 13 4 2 7 14 - 20 4
20 Бернли Бернли 13 1 1 11 10 - 32 4

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Вулверхэмптон

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1.31
5.60
11.50
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Прогноз матча Арсенал – Вулверхэмптон от UA-Football

"Волки" за последние пять гостевых встреч в АПЛ набрали четыре очка из 15 возможных. Также между этими поединками уступили "Ипсвичу" из Чемпионшипа и вылетели из Кубка лиги. У "Арсенала" ситуация на "Эмирейтс" совершенно противоположная: 15 зачетных баллов из 15 возможных за последние пять матчей, один пропущенный гол и 17 забитых. В том числе побежден "Манчестер Сити". "Канониры" на голову выше соперника, а особенно они любят показывать свое доминирование до перерыва. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме (Кф 1,73).

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