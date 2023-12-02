Эрик тег Хаг отреагировал на возможный отъезд Онана на Кубок африканских наций

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался по поводу того, что вратарь Андре Онана может пропустить несколько матчей команды в начале 2024 года из-за участия в Кубке африканских наций.

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"Когда его позовут, он должен будет отправиться в сборную. Но на текущий момент мы находимся в переговорном процессе", — приводит слова тренера "красных дьяволов" The Sun.

Напомним, кубок африканских наций пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года.