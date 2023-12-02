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Эрик тег Хаг отреагировал на возможный отъезд Онана на Кубок африканских наций

Англия
Обновлено

Главный тренер МЮ высказался относительно пропусков Андре Онана

Эрик тег Хаг отреагировал на возможный отъезд Онана на Кубок африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался по поводу того, что вратарь Андре Онана может пропустить несколько матчей команды в начале 2024 года из-за участия в Кубке африканских наций.

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"Когда его позовут, он должен будет отправиться в сборную. Но на текущий момент мы находимся в переговорном процессе", — приводит слова тренера "красных дьяволов" The Sun.

Напомним, кубок африканских наций пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года.

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Эрик тен Хаг Андре Онана
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Источник:
The Sun
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