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Эрик тег Хаг отреагировал на возможный отъезд Онана на Кубок африканских наций
Главный тренер МЮ высказался относительно пропусков Андре Онана
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался по поводу того, что вратарь Андре Онана может пропустить несколько матчей команды в начале 2024 года из-за участия в Кубке африканских наций.
"Когда его позовут, он должен будет отправиться в сборную. Но на текущий момент мы находимся в переговорном процессе", — приводит слова тренера "красных дьяволов" The Sun.
Напомним, кубок африканских наций пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года.
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