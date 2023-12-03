Харри Магуайр о поражении от Ньюкасла: Не хватало ни темпа, ни интенсивности

Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" с минимальным счетом 1:0. Защитник Харри Магуайр прокомментировал поражения "красных дьяволов"

"Мы оказывали давление. Мы могли забить, один гол отменили. Мы создали недостаточно моментов и недостаточно остро угрожали. Не хватало ни темпа, ни интенсивности. Соперник был гораздо лучше нас. Мы прибавляли по ходу матча, но в итоге этого оказалось недостаточно", — сказал защитник "МЮ"