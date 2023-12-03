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Харри Магуайр о поражении от Ньюкасла: Не хватало ни темпа, ни интенсивности
Защитник МЮ прокомментировал поражение
Фото: twitter.com/ManUtd
Вчера "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ньюкаслу" с минимальным счетом 1:0. Защитник Харри Магуайр прокомментировал поражения "красных дьяволов"
"Мы оказывали давление. Мы могли забить, один гол отменили. Мы создали недостаточно моментов и недостаточно остро угрожали. Не хватало ни темпа, ни интенсивности. Соперник был гораздо лучше нас. Мы прибавляли по ходу матча, но в итоге этого оказалось недостаточно", — сказал защитник "МЮ"
Напомним, после этого матча "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место с 24 очками.
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