Джейдон Санчо и Донни ван де Бек могут покинуть МЮ в это зимнее трансферное окно

По информации Corriere dello Sport, сразу двое игроков из "МЮ" намерены покинуть клуб в это зимнее трансферное окно из-за малого количества игрового времени.

"Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника Донны ван де Бека и крайнего нападающего Джейдона Санчо, "старая синьора" сделает все, чтобы трансфер состоялся.

Напомним, контракт ван де Бека рассчитан до лета 2025 года, а контракт Санчо до 2026 года.