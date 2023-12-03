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Джейдон Санчо и Донни ван де Бек могут покинуть МЮ в это зимнее трансферное окно

Англия

Игроки собираются покинуть клуб из-за малого количества игрового времени

Джейдон Санчо и Донни ван де Бек могут покинуть МЮ в это зимнее трансферное окно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По информации Corriere dello Sport, сразу двое игроков из "МЮ" намерены покинуть клуб в это зимнее трансферное окно из-за малого количества игрового времени.

"Ювентус" заинтересован в приобретении полузащитника Донны ван де Бека и крайнего нападающего Джейдона Санчо, "старая синьора" сделает все, чтобы трансфер состоялся.

Напомним, контракт ван де Бека рассчитан до лета 2025 года, а контракт Санчо до 2026 года.

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Источник:
Corriere dello Sport
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