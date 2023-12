Арсенал - Ливерпуль, Кристал Пэлас - Эвертон и другие. Состоялась жеребьевка Кубка Англии

Завершилась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. Наиболее яркой вывеской станет противостояние "Арсенала" и "Ливерпуля".

Действующий обладатель Кубка "Манчестер Сити" сыграет с "Хаддерсфилд Таун", для "Челси" выпал "Престон", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Уиган Атлетик", а "Тоттенхэм" будет принимать "Бернли".

