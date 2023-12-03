Англия
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Арсенал - Ливерпуль, Кристал Пэлас - Эвертон и другие. Состоялась жеребьевка Кубка Англии
Вот это матч на ранней стадии
Завершилась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. Наиболее яркой вывеской станет противостояние "Арсенала" и "Ливерпуля".
Действующий обладатель Кубка "Манчестер Сити" сыграет с "Хаддерсфилд Таун", для "Челси" выпал "Престон", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Уиган Атлетик", а "Тоттенхэм" будет принимать "Бернли".
The 2023-24 #EmiratesFACup third round draw has been made! ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) December 3, 2023
Which tie are you most excited for? ???? pic.twitter.com/YX05vTB19R
Третий раунд Кубка Англии запланирован на 6-7 января.
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