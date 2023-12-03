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Арсенал - Ливерпуль, Кристал Пэлас - Эвертон и другие. Состоялась жеребьевка Кубка Англии

Англия
Обновлено

Вот это матч на ранней стадии

Арсенал - Ливерпуль, Кристал Пэлас - Эвертон и другие. Состоялась жеребьевка Кубка Англии

UA-Футбол
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Завершилась жеребьевка третьего раунда Кубка Англии. Наиболее яркой вывеской станет противостояние "Арсенала" и "Ливерпуля".

Действующий обладатель Кубка "Манчестер Сити" сыграет с "Хаддерсфилд Таун", для "Челси" выпал "Престон", "Манчестер Юнайтед" встретится с "Уиган Атлетик", а "Тоттенхэм" будет принимать "Бернли".

Третий раунд Кубка Англии запланирован на 6-7 января.

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Арсенал (Лондон) Кубок Англии Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Emirates FA Cup
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