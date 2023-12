Арбитр раньше времени сорвал опасную атаку Ман Сити на 90+5 минуте матча против Тоттенгема. Гвардиола в отчаянии упал на газон

В конце матча между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошел скандальный эпизод с участием арбитра.

На 90+5 минуте вингер "горожан" Джек Грилиш убегал на свидание с голкипером, однако рефери Саймон Хупер остановил эту атаку своим свистком. Хотя до этого он дал разрешение на продолжение игры.

Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола в отчаянии рухнул на газон стадиона "Этихад", перекинувшись вверх ногами.

???? Guardiola on his reaction: “I don't want to criticise the referees…”.



“Sometimes on the touchline I lose my mind, but here I don't like to comment. We didn't draw because of that”, via @SamLee pic.twitter.com/TXirKkSc72