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Арбитр раньше времени сорвал опасную атаку Ман Сити на 90+5 минуте матча против Тоттенгема. Гвардиола в отчаянии упал на газон

Англия
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Также наставник прокомментировал момент

Арбитр раньше времени сорвал опасную атаку Ман Сити на 90+5 минуте матча против Тоттенгема. Гвардиола в отчаянии упал на газон

Getty Images/Global Images Ukraine

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В конце матча между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошел скандальный эпизод с участием арбитра.

На 90+5 минуте вингер "горожан" Джек Грилиш убегал на свидание с голкипером, однако рефери Саймон Хупер остановил эту атаку своим свистком. Хотя до этого он дал разрешение на продолжение игры.

Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола в отчаянии рухнул на газон стадиона "Этихад", перекинувшись вверх ногами.

Однако после матча он достаточно сдержанно прокомментировал момент.

“Я не хочу критиковать арбитров. Иногда на боковой линии я теряю рассудок, но здесь я не люблю комментировать.

Рефери решает дать свисток после того, как сказал, что надо играть дальше. Свисток после паса – я не понимаю этого”, - сказал Гвардиола.

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