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Арбитр раньше времени сорвал опасную атаку Ман Сити на 90+5 минуте матча против Тоттенгема. Гвардиола в отчаянии упал на газон
Также наставник прокомментировал момент
Getty Images/Global Images Ukraine
В конце матча между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошел скандальный эпизод с участием арбитра.
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На 90+5 минуте вингер "горожан" Джек Грилиш убегал на свидание с голкипером, однако рефери Саймон Хупер остановил эту атаку своим свистком. Хотя до этого он дал разрешение на продолжение игры.
Наставник "Сити" Хосеп Гвардиола в отчаянии рухнул на газон стадиона "Этихад", перекинувшись вверх ногами.
???? Guardiola on his reaction: “I don't want to criticise the referees…”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2023
“Sometimes on the touchline I lose my mind, but here I don't like to comment. We didn't draw because of that”, via @SamLee pic.twitter.com/TXirKkSc72
Однако после матча он достаточно сдержанно прокомментировал момент.
“Я не хочу критиковать арбитров. Иногда на боковой линии я теряю рассудок, но здесь я не люблю комментировать.
Рефери решает дать свисток после того, как сказал, что надо играть дальше. Свисток после паса – я не понимаю этого”, - сказал Гвардиола.
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