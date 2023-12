АПЛ. Вулверхэмптон – Бернли 1:0. Рывок волков к середине таблице и очередное поражение бордовых

Вечером 5 декабря, в 21:30 по киевскому времени, "Вулверхэмптон" и "Бернли" открыли 15-й тур Английской Премьер-лиги, который припал на мидвик.

"Вулверхэмптон" владел инициативой в первом тайме поединка: давил, контролировал мяч, создавал моменты у ворот соперника. "Бернли" несколько раз неприятно уколол хозяев, но уйти на перерыв с забитым мячом заслужили именно "волки". Хавбек гостей Сандер Берге попал под прессинг, "бордовые" потеряли снаряд у своих ворот и итогом давления стал точный результативный удар Хван Хи Чхана (1:0).

