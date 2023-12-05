АПЛ. Вулверхэмптон – Бернли 1:0. Рывок волков к середине таблице и очередное поражение бордовых

Вечером 5 декабря, в 21:30 по киевскому времени, "Вулверхэмптон" и "Бернли" открыли 15-й тур Английской Премьер-лиги, который припал на мидвик.

"Вулверхэмптон" владел инициативой в первом тайме поединка: давил, контролировал мяч, создавал моменты у ворот соперника. "Бернли" несколько раз неприятно уколол хозяев, но уйти на перерыв с забитым мячом заслужили именно "волки". Хавбек гостей Сандер Берге попал под прессинг, "бордовые" потеряли снаряд у своих ворот и итогом давления стал точный результативный удар Хван Хи Чхана (1:0).

One up at the break.



⚽️⏱️ pic.twitter.com/IIQkcVXUdR — Wolves (@Wolves) December 5, 2023

После перерыва "Вулверхэмптон" сбавил темп и во многом сконцентрировался на обороне, атаковал уже не так бодро. "Бернли" старался, даже штурмовал, однако прыгнуть выше головы ожидаемо не смог. Как итог, "волки" временно выходят на 12-ю строчку, а "Бернли" продолжает дрейфовать в зоне вылета.

АПЛ, 15-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Вулверхэмптон" – "Бернли" 1:0

Гол: Хван Хи Чхан (42)

"Вулверхэмптон": Бентли – Килман, Доусон, Гомеш – Семеду, Лемина, Гомес Да Силва, Буэно (Доэрти, 90+1) – Сарабия (Бельгард, 79), Кунья (Траоре, 87), Хван Хи Чхан

"Бернли": Траффорд – Александер Да Силва (Одобер, 90+2), О'Ши, Экдаль (Редмонд, 90+2), Тейлор – Ларсен (Ндайимишийе, 70), Берге, Браунхилл, Колеошо (Гудмундссон, 36) – Родригес, Амдуни

Предупреждения: Лемина (57), Килман (80) – Браунхилл (2), Берге (53), Тейлор (63), Экдаль (74)