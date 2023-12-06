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Манчестер Сити заинтересован в подписании полузащитника Реала
Легенда может покинуть Реал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Todofichajes, "Манчестер Сити" заинтересован в подписании Тони Крооса. Отмечается, что английский клуб готов предложить немецкому полузащитнику зарплату в 15 млн евро за сезон. Игрок знаком наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле со времен совместной работы в мюнхенской "Баварии".
Напомним, Кроос выступает за "Реал" с июля 2014 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах за мадридский клуб, отметился одним голом и пятью результативными передачами.
На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.
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