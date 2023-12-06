  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити заинтересован в подписании полузащитника Реала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити заинтересован в подписании полузащитника Реала

Англия

Легенда может покинуть Реал

Манчестер Сити заинтересован в подписании полузащитника Реала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает Todofichajes, "Манчестер Сити" заинтересован в подписании Тони Крооса. Отмечается, что английский клуб готов предложить немецкому полузащитнику зарплату в 15 млн евро за сезон. Игрок знаком наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле со времен совместной работы в мюнхенской "Баварии".

Читайте также Кроос раздумывает над завершением карьеры в конце сезона

Напомним, Кроос выступает за "Реал" с июля 2014 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 19 матчах во всех официальных турнирах за мадридский клуб, отметился одним голом и пятью результативными передачами.

На данный момент после 15 туров испанской Ла Лиги "Реал" Мадрид набрал 38 очков и лидирует в чемпионате.

По теме
yellow-arrow
У Хавертца 3 гола в 4 последних матчах за Арсенал
yellow-arrow
"Не лучшее мое фото". Зинченко отреагировал на волевую победу Арсенала
yellow-arrow
АПЛ, 15-й тур. Лутон - Арсенал 3:4. Видео голов и обзор матча
Тони Кроос Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://todofichajes.com/cantos-de-sirena-desde-la-premier-por-uno-de-los-pilares-del-real-madrid/
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости