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АПЛ. Победа Ливерпуля над аутсайдером, тайм для Ярмолюка, успешный выезд Борнмута и Забарного

Англия
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О четырех матчах 15-го тура АПЛ, которые стартовали в 21:30 по киевскому времени

АПЛ. Победа Ливерпуля над аутсайдером, тайм для Ярмолюка, успешный выезд Борнмута и Забарного

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" без особых проблем одолел на выезде "Шеффилд Юнайтед". Под занавес первого тайма, который прошел под контролем "красных", с подачи Трента с углового отличился Ван Дейк, нидерландца никто не опекал, и он спокойно слету расстрелял голкипера. Второго гола пришлось ждать долго, в самом конце матча Нуньес ассистировал Собослаи.

"Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Ван Дейк (37), Собослаи (90+5)

На экваторе первого тайма счет в матче "Кристал Пэлас" – "Борнмут" во время углового открыл Сенеси, он удачно подставил голову под предварительную грамотную скидку Синистерры. Как и в поединке "Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль", второй забитый мяч болельщики увидели в компенсированное время – отличился Мур.

Илья Забарный традиционно вышел в старте "вишен", провел полный поединок. В его пассиве – желтая карточка, полученная за грубый фол на 63-й минуте матча.

"Кристал Пэлас" – "Борнмут" 0:2

Голы: Сенеси (25), Мур (90+1)

У "Брентфорда" получился неудачный выезд в Брайтон. Мбеумо быстро вывел гостей вперед, реализовав пенальти за фол против Янельта. "Чайки" быстро и умело ответили, раскатав атаку от собственных ворот, хозяева идеально нашли свободные зоны на каждом этапе голевого выпада, мяч в активе Гросса. В начале второго тайма Паскаль уже выступил ассистентом для Хиншелвуда.

Отметим, что Егора Ярмолюка менеджер "Брентфорда" Томас Франк заменил в перерыве.

"Брайтон" – "Брентфорд" 2:1

Голы: Мбеумо (27), Хиншелдвуд (52) – Гросс (31)

"Фулхэм" камня на камне не оставил от "Ноттингем Форест" – пять безответных мячей, по дублю оформили Алекс Ивоби и Рауль Хименес. "Дачники" – качественный пример того, как можно подняться из Чемпионшипа и не то, что не вылететь, а закрепиться и стать крепким середняком.

"Фулхэм" – "Ноттингем Форест" 5:0

Голы: Ивоби (30, 73), Хименес (34, 54), Кэрни (86)

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