АПЛ. Победа Ливерпуля над аутсайдером, тайм для Ярмолюка, успешный выезд Борнмута и Забарного

"Ливерпуль" без особых проблем одолел на выезде "Шеффилд Юнайтед". Под занавес первого тайма, который прошел под контролем "красных", с подачи Трента с углового отличился Ван Дейк, нидерландца никто не опекал, и он спокойно слету расстрелял голкипера. Второго гола пришлось ждать долго, в самом конце матча Нуньес ассистировал Собослаи.

"Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Ван Дейк (37), Собослаи (90+5)

На экваторе первого тайма счет в матче "Кристал Пэлас" – "Борнмут" во время углового открыл Сенеси, он удачно подставил голову под предварительную грамотную скидку Синистерры. Как и в поединке "Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль", второй забитый мяч болельщики увидели в компенсированное время – отличился Мур.

Илья Забарный традиционно вышел в старте "вишен", провел полный поединок. В его пассиве – желтая карточка, полученная за грубый фол на 63-й минуте матча.

"Кристал Пэлас" – "Борнмут" 0:2

Голы: Сенеси (25), Мур (90+1)

