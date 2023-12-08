Манчестер Юнайтед – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди недели команда Эрика тен Хага едва ли не впервые в сезоне показала хороший футбол с желанием и энергией, которых мы не видели уже очень давно. Произошло это в матче против "Челси", в котором манкунианцы одержали уверенную победу если не по счету, то по игре.

На этот раз у них матч против казалось бы скромного "Борнмута", но подопечные Андони Ираолы набрали такой ход, что точно могут сделать сюрприз любому сопернику и "дьяволы" здесь не исключение.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 9 декабря.

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