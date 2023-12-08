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Манчестер Юнайтед – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Продолжит ли "Юнайтед" то, что показал против "Челси"?
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди недели команда Эрика тен Хага едва ли не впервые в сезоне показала хороший футбол с желанием и энергией, которых мы не видели уже очень давно. Произошло это в матче против "Челси", в котором манкунианцы одержали уверенную победу если не по счету, то по игре.
На этот раз у них матч против казалось бы скромного "Борнмута", но подопечные Андони Ираолы набрали такой ход, что точно могут сделать сюрприз любому сопернику и "дьяволы" здесь не исключение.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 9 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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