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Манчестер Юнайтед – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Продолжит ли "Юнайтед" то, что показал против "Челси"?

Манчестер Юнайтед – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Посреди недели команда Эрика тен Хага едва ли не впервые в сезоне показала хороший футбол с желанием и энергией, которых мы не видели уже очень давно. Произошло это в матче против "Челси", в котором манкунианцы одержали уверенную победу если не по счету, то по игре.

На этот раз у них матч против казалось бы скромного "Борнмута", но подопечные Андони Ираолы набрали такой ход, что точно могут сделать сюрприз любому сопернику и "дьяволы" здесь не исключение.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 9 декабря.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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