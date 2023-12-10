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Больше домашних поражений, чем за всю эру Фергюсона. Ман Юнайтед установил очередной антирекорд
Черная полоса "манкунианцев" продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" во вчерашнем матче АПЛ уступил "Борнмуту". “Манкунианцы” установили очередное негативное достижение.
С момента ухода на пенсию легендарного Сэра Алекса Фергюсона "Манчестер Юнайтед" проиграл на "Олд Траффорд" 35 матчей. В то же время за всю 21-летнюю карьеру шотландского наставника "красные дьяволы" 34 раза потерпели домашние поражения. Об этом сообщает Squawka.
Manchester United have now lost more Premier League home games since Sir Alex Ferguson retired (35) than they did during his 21 seasons in charge of the club (34). ???? pic.twitter.com/SM3xgPW337— Squawka (@Squawka) December 9, 2023
Также статистический портал отмечает, что за 21 год работы Фергюсон уступил дома 4+ раза за один сезон всего один раз (сезон 2001/02). В то же время подопечные тен Хага с августа провели девять матчей на “Олд Траффорд” и уже имеют в пассиве четыре поражения.
Напомним, что МЮ вылетел из Кубка лиги, уступив "Ньюкаслу" 0:3. Также в рамках чемпионата "манкунианцы" набрали в домашних матчах 15 очков из 27 возможных.
Сейчас “красные дьяволы” находятся на шестом месте АПЛ. До четвертого "Манчестер Сити" отрыв составляет три очка, но у "горожан" есть еще сегодняшняя игра с "Лутоном" в запасе.
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