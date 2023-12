Больше домашних поражений, чем за всю эру Фергюсона. Ман Юнайтед установил очередной антирекорд

"Манчестер Юнайтед" во вчерашнем матче АПЛ уступил "Борнмуту". “Манкунианцы” установили очередное негативное достижение.

С момента ухода на пенсию легендарного Сэра Алекса Фергюсона "Манчестер Юнайтед" проиграл на "Олд Траффорд" 35 матчей. В то же время за всю 21-летнюю карьеру шотландского наставника "красные дьяволы" 34 раза потерпели домашние поражения. Об этом сообщает Squawka.

