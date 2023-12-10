Эвертон – Челси: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча команд Миколенко и Мудрика

Сегодня встретятся команды футболистов одного фланга в сборной Украины. "Эвертон" левого защитника Виталия Миколенко примет "Челси" левого вингера Михаила Мудрика. “Ириски” могли бы уже обогнать “пенсионеров” в турнирной таблице, если бы не санкции в виде снятия очков. Сегодня подопечные Дайча могут доказать, что они действительно сильнее коллектива Почеттино.

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АПЛ, 16 тур

"Эвертон" - "Челси"

10 декабря, 16:00

Прямая трансляция: Setanta Sports

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