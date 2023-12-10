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Эвертон – Челси: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча команд Миколенко и Мудрика
Очередное украинское дерби в рамках АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня встретятся команды футболистов одного фланга в сборной Украины. "Эвертон" левого защитника Виталия Миколенко примет "Челси" левого вингера Михаила Мудрика. “Ириски” могли бы уже обогнать “пенсионеров” в турнирной таблице, если бы не санкции в виде снятия очков. Сегодня подопечные Дайча могут доказать, что они действительно сильнее коллектива Почеттино.
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АПЛ, 16 тур
"Эвертон" - "Челси"
10 декабря, 16:00
Прямая трансляция: Setanta Sports
Трансляція матчу Евертон - ЧелсіСмотреть трансляцию
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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