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Челси вынужден будет пересмотреть структуру зарплат, чтобы подписать Осимхена
Клубу придется пересмотреть структуру заработных плат
Twitter Official SSC Napoli
Чтобы осуществить приобретение нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, лондонскому "Челси" придется пересмотреть структуру заработных плат игроков. Об этом сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.
По информации источника, чтобы убедить Осимхена или Айвана Тони перебраться на "Стэмфорд Бридж", "Челси" будет вынужден привлечь их большими деньгами - гораздо большими, чем € 116 тыс. в неделю. А это повлечет за собой пересмотр структуры заработных плат игроков.
24-летний Осимхен провел в нынешнем сезоне 11 матчей в рамках Серии А, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Нападающий "Брентфорда" Тони в прошлом сезоне забил 20 голов в 33 матчах английской Премьер-лиги. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Осимхена в € 120 млн, а Тони - в € 35 млн.
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