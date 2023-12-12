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Капитан Челси Рис Джеймс выбыл на длительный срок из-за травмы
Джеймс пропустит минимум 3 месяца
Фото: https://twitter.com/ReeceJames
Капитан "Челси" Рис Джеймс получил травму во время матча против "Эвертона" в 16-м туре АПЛ (0:2).
Лондонский клуб сообщил, что 24-летний футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму задней поверхности бедра.
Журналист Натан Гиссинг уточняет, что защитник пропустит минимум 3 месяца из-за этого повреждения.
Джеймс из-за травмы провел лишь 8 матчей в Премьер-лиге в этом сезоне.
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Источник:chelseafc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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