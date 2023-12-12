Капитан Челси Рис Джеймс выбыл на длительный срок из-за травмы

Капитан "Челси" Рис Джеймс получил травму во время матча против "Эвертона" в 16-м туре АПЛ (0:2).

Лондонский клуб сообщил, что 24-летний футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму задней поверхности бедра.

Журналист Натан Гиссинг уточняет, что защитник пропустит минимум 3 месяца из-за этого повреждения.

Джеймс из-за травмы провел лишь 8 матчей в Премьер-лиге в этом сезоне.