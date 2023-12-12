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Клубы АПЛ проголосовали за пятилетний лимит на амортизацию
15 клубов проголосовали за
Getty Images / Global Images Ukraine
Клубы АПЛ утвердили новое правило, согласно которому стоимость контракта футболиста может распределяться не более чем на пять лет, вне зависимости от длительности самого соглашения между клубом и футболистом.
Трансферы, которые были оформлены по старым правилам амортизации, пересмотрены не будут, информирует The Athletic.
Ранее клубы могли распределять стоимость футболиста на всю длительность контракта. К примеру, 88-миллионный трансфер Мудрика по старым правилам амортизации обходится “Челси” в 11 млн в год (без учета зарплаты) из-за восьмилетнего контракта украинца.
Новое правило было введено после скандальных трансферов “Челси”. Ради обхода правил финансового фэйр-плей 18 новичков “Челси” за последние два сезона подписали контракт на шесть и более лет.
Ранее подобное ограничение было введено и УЕФА.
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