Клубы АПЛ проголосовали за пятилетний лимит на амортизацию

Клубы АПЛ утвердили новое правило, согласно которому стоимость контракта футболиста может распределяться не более чем на пять лет, вне зависимости от длительности самого соглашения между клубом и футболистом.

Трансферы, которые были оформлены по старым правилам амортизации, пересмотрены не будут, информирует The Athletic.

Ранее клубы могли распределять стоимость футболиста на всю длительность контракта. К примеру, 88-миллионный трансфер Мудрика по старым правилам амортизации обходится “Челси” в 11 млн в год (без учета зарплаты) из-за восьмилетнего контракта украинца.

Новое правило было введено после скандальных трансферов “Челси”. Ради обхода правил финансового фэйр-плей 18 новичков “Челси” за последние два сезона подписали контракт на шесть и более лет.

Ранее подобное ограничение было введено и УЕФА.