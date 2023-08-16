Бухгалтерские уловки. Нарушает ли Челси правила ФФП, покупая футболистов на сотни миллионов?

В понедельник “Челси” установил новый трансферный рекорд АПЛ, подписав полузащитника “Брайтона” Мойсеса Кайседо за 100+15 млн фунтов. И “синие” не собираются останавливаться. “Челси” планируют подписать еще одного вингера, вратаря и опорника, приблизив совокупные траты за год на покупку новых футболистов к одному миллиарду фунтов (только один “Брайтон” получил от “Челси” за последний год 224 млн).

Сумасшедшие траты “Челси” вызывают зависть, скепсис, злость и недоумение у других клубов.

Вопрос, который не дает всем покоя – а как же финансовый фэйр-плей?

В “Челси” считают, что они нашли самое креативное и умное решение, чтобы обойти ограничения Премьер-лиги и УЕФА.

Следует понимать, что футбольные клубы в своих финансовых отчетах записывают трансферы на вход и выход не так, как мы себе это представляем.

Именно благодаря “Челси” в футбольный обиход вошло слово “амортизация”. Известно, что в свои финансовые отчеты за год клубы не записывают полную трансферную стоимость купленного футболиста. Условно говоря, если клуб покупает игрока за 50 млн евро и дает ему контракт на пять лет, то сумма трансфера распределяется на все пять сезонов. Каждый отдельный год – 10 млн евро расхода на футболиста (без учета зарплаты).

“Челси” вывел эту практику на новый уровень, предлагая футболистам контракты на семь-восемь лет. К примеру, Мойсес Кайседо обошелся “Челси” в 115 млн фунтов. Эквадорец подписал контракт на восемь лет. Следовательно, в сезоне 2023/24 Кайседо будет стоить “Челси” 14.3 млн фунтов.

Эта креативная лазейка “Челси” была прикрыта УЕФА еще в прошлом сезоне. Отныне клубы не могут распределять сумму трансфера на более, чем пять лет (при этом никто не отменяет право подписывать долгосрочные контракты). Так как “Челси” не играет в еврокубках в нынешнем сезоне, трансфер Кайседо он еще может оформить по старым правилам. Но примеру УЕФА планирует последовать и английская Премьер-лига .

Тем не менее, “Челси” уже успел оформить на гиперпродолжительные контракты полтора десятка футболистов. На восемь лет лондонцы подписали следующих игроков:

Мойсес Кайседо (115 млн фунтов, “стоит в год” – 14.3)

Николас Джексон (34 млн, “в год” – 4.25)

Энцо Фернандес (106 млн, “в год” – 13.25)

Михаил Мудрик (88 млн, “в год” – 11)

Семь лет готовы отдать “Челси” такие игроки:

Лесли Угочукву (24 млн, “в год” – 3.42)

Роберт Санчес (25 млн, “в год” – 3.57)

Уэсли Фофана (70 млн, “в год” – 10)

Бенуа Бадьяшиль (33.7, “в год” – 4.81)

Нони Мадуэке (35 млн, “в год” – 5)

Мало Густо (30 млн, “в год” – 4.28)

Андрей Сантос (18 млн, “в год” – 2.57)

Контракты на шесть лет имеют:

Кристофер Нкунку (52.5 млн, “в год” – 8.75)

Аксель Дисаси (38.5 млн, “в год” – 6.41)

Марк Кукурелья (62 млн, “в год” – 10.33)

Карни Чуквуэмека (20 млн, “в год” – 3.33)

Давид Датро Фофана (10.6, “в год” – 1.76)

Чезаре Казадеи (17 млн, “в год” – 2.83)

Гэбриэл Слонина (8 млн, “в год” – 1.33)

И на пять лет подписался Рахим Стерлинг (50 млн, “в год” – 10).

Грубо говоря, летние новички-2023 в финансовой отчетности за год будут стоить “Челси” не 290 млн фунтов, а меньше 50.

Не менее хитро ведется и подсчет трансферов на выход.

К примеру, Кай Хавертц, купленный летом 2020 года за 71 млн фунтов. В бухгалтерских книгах “Челси”, его стоимость составляла 24.8 млн фунтов (оставалось два года по контракту). Хавертц ушел в “Арсенал” за 65 млн фунтов, соответственно прибыль “Челси” составила 40 млн фунтов. По такому же принципу “Челси” запишет себе в плюс продажи Эдуара Менди (+8), Матео Ковачича (+17), Кристиана Пулисика (+7), Жоржиньо (+2) и других игроков.

Отдельная категория – клубные воспитанники. Так как Лофтус-Чик и Мейсон Маунт не стоили “Челси” ничего, то их продажи можно записать в плюс в их полном объеме (вместе 75 млн фунтов). По этой причине “синие” готовы расстаться с Тревом Чалоба и Конором Галлахером – их продажи удобно ложатся в финансовую отчетность.

Таким образом, путем несложных подсчетов можно выяснить, что “Челси” остается в плюсе нынешним летом, несмотря на покупки на 290 млн фунтов.

Еще одни важный фактор – зарплаты, которые также учитываются клубом при амортизации. “Челси” делает ставку на молодых футболистов, которым есть что доказывать, поэтому их зарплатные запросы ниже, чем у опытных именитых профессионалов. Кроме того, нынешним летом “синие” расстались с девятью из 15 самых высокооплачиваемых игроков прошлого сезона. Это дополнительные десятки миллионов, которые можно инвестировать в трансферы.

В теории инновационный подход “Челси” выглядит перспективно. Однако с другой стороны трансферная политика “синих” сопряжена с большим количеством финансовых и спортивных рисков.

Главный вопрос – где брать деньги? Вероятно “Челси” не сможет каждый год продавать ненужных ему игроков на 150+ млн фунтов, чтобы перекрывать свой трансферный дефицит. “Синим” нужно вернуться в Лигу чемпионов, это не только большие призовые, но и дополнительный доход от матчдея и спонсорских выплат.

Кстати о спонсорах. Матч первого тура “Челси” провел без титульного спонсора, так как еще не успел найти и закрыть самую выгодную для себя сделку. Вложив в покупку “синих” 2.5 млрд фунтов консорциум во главе с Тоддом Боули сразу обозначил прирост спонсорских выплат как одну из своих главных целей.

Пока новые владельцы “Челси” тратят очень много опираясь на ресурсы инвестиционного фонда Clearlake Capital. Однако всему есть свой предел. Это не Саудовская Аравия, инвестиционные фонды работают ради прибыли, и Clearlake Capital не сможет бесконечно финансировать “Челси”. Недавно незамеченной прошла новость Bloomberg, что владельцы “Челси” уже ищут дополнительных инвесторов в клуб, чтобы привлечь 500 млн. За все многочисленные трансферы нужно будет отдавать деньги, и много. Не только миллиард фунтов на сами покупки, но и приблизительно полмиллиарда на все семилетние и восьмилетние контракты многочисленных новичков.

Огромная длительность контрактов – это тоже риск для “Челси”. Да, “синие” оберегают свои “активы” для избежания повтора историй с Рюдигером и Кристинсеном, которые ушли свободными агентами. Но с другой стороны, можно застрять с ненужным игроком на долгие годы. Например, 70-миллионный защитник Уэсли Фофана к своим 22 годам уже имеет два разрыва передней крестообразной связки колена. Его контракт действует до 2029 года и он зарабатывает 10 млн фунтов на сезон. Если Фофана уже не сможет выйти на свой прежний уровень, его контракт повиснет большим грузом на шее “Челси”.

Также бывает, что тот или иной футболист не подходит по просто спортивным причинам. Например, “Челси” готов расстаться с Марком Кукурельей после его первого невыразительного сезона, но у испанца хороший контракт, и его все устраивает. “Синие” просто не найдут клуб, который предложит Кукурелье такие же условия.

Пока “Челси” все же находится в выигрыше, собирая в своей команде всех лучших молодых футболистов планеты. Однако, что если команда банально не сыграется и не добьется спортивного успеха? Что если больше не будет больших удачных продажей ненужных футболистов? Что если спонсорские выплаты не будут расти и клуб останется без еврокубковых призовых? Футбол остается непредсказуемым спортом. “Челси” рискует оказаться в большом финансовом и спортивном минусе.

Так нарушает ли “Челси” финансовых фэйр-плей? А был ли кто-то из грандов по-настоящему наказан за его нарушение? ПСЖ в свое время получил штраф от УЕФА в 65 млн евро, но Париж заплатил всего лишь десять из них, а 55 остаются условными. “Рома” была наказана на 35 млн, но заплатила лишь 5 млн. Когда воротишь суммами в сотни миллионов, пару десятков млн штрафа не играют большой роли. УЕФА не любит идти на конфронтацию.

“Они миллиардеры, значит они умны”, – сказал как-то экс-тренер “Челси” Грэм Поттер о своих начальниках. И вероятно Тодд Боули и его партнеры действительно считают себя умными. Только через несколько сезонов мы узнаем кто же все-таки победит: футбол или soccer.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine