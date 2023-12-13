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Джуд Беллингем: Зидан - один из лучших полузащитников в истории
Полузащитник назвал французского футболиста лучшим
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем высказался по поводу 30-летия со дня выхода бутс от Predator Adidas, в которых играли известные футболисты как Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм. Но англичанин назвал Зидана, лучшим среди них.
"Зидан - один из лучших полузащитников в истории. Я надеюсь, что мне удастся сохранить наследие его номера (5) и бутс".
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