Джуд Беллингем: Зидан - один из лучших полузащитников в истории

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем высказался по поводу 30-летия со дня выхода бутс от Predator Adidas, в которых играли известные футболисты как Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм. Но англичанин назвал Зидана, лучшим среди них.

"Зидан - один из лучших полузащитников в истории. Я надеюсь, что мне удастся сохранить наследие его номера (5) и бутс".