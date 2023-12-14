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На поединке чемпионата Англии впервые в истории будет работать женщина-арбитр

Англия
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Матч АПЛ впервые будет обслуживать женщина

На поединке чемпионата Англии впервые в истории будет работать женщина-арбитр

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Ребекка Уэлч станет первой женщиной, которая будет обслуживать матч Английской Премьер-лиги. Она отработает на встрече между "Фулхэмом" и "Бернли".

"Это ключевой момент для Ребекки, которая является действительно высококвалифицированным судьей. Она заслуживает такой возможности", - сказал BBC Sport главный арбитр Говард Уэбб.

Два года назад Уэлч стала первой женщиной, которую назначили судить матч Второй лиги между "Гаррогейт Тауном" и "Порт Вейлом".

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Матч "Фулхэм" - "Бернли" состоится 23 декабря в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
football ontnt
Опубликовал: Екатерина Власова
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