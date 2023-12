На поединке чемпионата Англии впервые в истории будет работать женщина-арбитр

Ребекка Уэлч станет первой женщиной, которая будет обслуживать матч Английской Премьер-лиги. Она отработает на встрече между "Фулхэмом" и "Бернли".

Два года назад Уэлч стала первой женщиной, которую назначили судить матч Второй лиги между "Гаррогейт Тауном" и "Порт Вейлом".

Матч "Фулхэм" - "Бернли" состоится 23 декабря в 17:00 по киевскому времени.

Rebecca Welch is set to become the first female referee in Premier League history when she takes charge of Fulham v Burnley on December 23rd ???? pic.twitter.com/plAzdl1k19