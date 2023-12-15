Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эванс о МЮ: Тен Хаг - фантастический тренер, у меня нет сомнений насчет него
Джонни Эванс поддержал тен Хага
Getty Images / Global Images Ukraine
Джонни Эванс поддержал тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага.
"Тен Хаг фантастический тренер, и у меня нет никаких сомнений насчет него. В январе будет новое окно, у нас появится шанс усилить команду. Без еврокубков у нас будет больше времени.
У команды был сложный период, но, надеюсь, игроки восстановятся после травм, и мы добьемся большей стабильности. Это было бы хорошо для [тен Хага]", - сказал защитник "МЮ" в интервью FotbollSkanalen.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:fotbollskanalen
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Руководство Барселоны считает, что де Йонг пошел на обман перед матчем Лиги чемпионов
- Таблица коэффициентов. Перспектив нет, есть зимняя боязнь. Украина близка к потере команды, места в ЛЧ и группе
- Манчестер Сити установил рекорд в Лиге чемпионов
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн