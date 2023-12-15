Эванс о МЮ: Тен Хаг - фантастический тренер, у меня нет сомнений насчет него

Джонни Эванс поддержал тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага.

"Тен Хаг фантастический тренер, и у меня нет никаких сомнений насчет него. В январе будет новое окно, у нас появится шанс усилить команду. Без еврокубков у нас будет больше времени.

У команды был сложный период, но, надеюсь, игроки восстановятся после травм, и мы добьемся большей стабильности. Это было бы хорошо для [тен Хага]", - сказал защитник "МЮ" в интервью FotbollSkanalen.