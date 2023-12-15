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Челси – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Кто же окажется менее проблемным?
Getty Images / Global Images Ukraine
Кризисный "Челси" встречается с не менее кризисным "Шеффилдом". Вот только есть одна вещь, которая может изменить расклад сил накануне матча: "клинки" сменили главного тренера и после этого уже успели обыграть "Брентфорд".
Да, они до сих пор не выиграли ни одного выездного матча в АПЛ в этом сезоне, но почему бы не сделать это на "Стэмфорд Бридж"? Сейчас это достаточно гостеприимный стадион. Хотя Почеттино будет явно против подобного сценария.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 16 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setnata Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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