Челси – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Кризисный "Челси" встречается с не менее кризисным "Шеффилдом". Вот только есть одна вещь, которая может изменить расклад сил накануне матча: "клинки" сменили главного тренера и после этого уже успели обыграть "Брентфорд".

Да, они до сих пор не выиграли ни одного выездного матча в АПЛ в этом сезоне, но почему бы не сделать это на "Стэмфорд Бридж"? Сейчас это достаточно гостеприимный стадион. Хотя Почеттино будет явно против подобного сценария.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 16 декабря.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Шеффилд Юнайтед" Смотреть трансляцию

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