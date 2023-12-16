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Арсенал хочет купить ключевого полузащитника Астон Виллы. Эмери против

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Арсенал хочет купить ключевого полузащитника Астон Виллы. Эмери против

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" заинтересован в трансфере полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиза. Об этом сообщает Николо Скира.

Однако “бирмингемцы” не хотели бы его продавать. Бразилец считается ключевым футболистом для главного тренера команды Унаи Эмери.

Луиз присоединился к "Вилле" летом 2019 года, перейдя из структуры "Манчестер Сити". "Бирмингемцы" заплатили за него 16,8 млн евро.

В этом сезоне на счету бразильца 10 результативных действий (6+4) в 25 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах. В том числе пять голов он забил в АПЛ.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 55 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Дуглас Луис
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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