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Забарный - второй в АПЛ по количеству заблокированных ударов

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Забарный - второй в АПЛ по количеству заблокированных ударов

Фото: afcb.co.uk

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный является одним из лучших игроков по количеству заблокированных ударов. Его показатель - 20.

Больше всего же блоков имеет игрок "Эвертона" Джеймс Тарковски. У него 25 удачных действий.

Забарный - второй в АПЛ по количеству заблокированных ударов - изображение 1

Илья Забарный в этом сезоне является основным защитником "Борнмута", сыграв 19 матчей.

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Источник:
АПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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