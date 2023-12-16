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Забарный - второй в АПЛ по количеству заблокированных ударов
Разрывает Англию
Фото: afcb.co.uk
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный является одним из лучших игроков по количеству заблокированных ударов. Его показатель - 20.
Больше всего же блоков имеет игрок "Эвертона" Джеймс Тарковски. У него 25 удачных действий.
Илья Забарный в этом сезоне является основным защитником "Борнмута", сыграв 19 матчей.
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Источник:АПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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