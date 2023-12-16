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Миколенко - один из лучших в АПЛ по отборам мяча
Так держать!
Premier League Twitter
Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко - среди лучших игроков этого сезона АПЛ по количеству совершенных отборов мяча.
Украинец за 12 матчей совершил 43 отбора мяча у оппонентов. Это шестое место в рейтинге по этому показателю среди всех игроков чемпионата. Лидером является центральный полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья с 76-ю действиями.
К слову, Забарный имеет 28 отборов, а Зинченко - 33.
Игру 17-го тура АПЛ "Бернли" - "Эвертон" (0:2) Миколенко пропустил из-за повреждения. Виталий не играл впервые с сентября.
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