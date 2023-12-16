  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Миколенко - один из лучших в АПЛ по отборам мяча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миколенко - один из лучших в АПЛ по отборам мяча

Англия

Так держать!

Миколенко - один из лучших в АПЛ по отборам мяча

Premier League Twitter

Новина українською

Левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко - среди лучших игроков этого сезона АПЛ по количеству совершенных отборов мяча.

Украинец за 12 матчей совершил 43 отбора мяча у оппонентов. Это шестое место в рейтинге по этому показателю среди всех игроков чемпионата. Лидером является центральный полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья с 76-ю действиями.

Миколенко - один из лучших в АПЛ по отборам мяча - изображение 1

К слову, Забарный имеет 28 отборов, а Зинченко - 33.

Игру 17-го тура АПЛ "Бернли" - "Эвертон" (0:2) Миколенко пропустил из-за повреждения. Виталий не играл впервые с сентября.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.12.23
yellow-arrow
Менеджер Эвертона раскрыл подробности травмы Миколенко
yellow-arrow
Справились и без Миколенко. Бернли - Эвертон 0:2. Обзор матча и видео голов
Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Александр Зинченко Виталий Миколенко Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
АПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости