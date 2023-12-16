Справились и без Миколенко. Бернли - Эвертон 0:2. Обзор матча и видео голов

"Эвертон" даже в отсутствие Миколенко способен играть на ноль. На этот раз подопечные Шона Дайча обыграли "Бернли" со счетом 2:0.

Несмотря на то, что у команды отобрали очки из-за финансового фейрплей, "ириски" не пали духом. Все наоборот, они одерживают 4-ю победу подряд и поднимаются на 16-ю строчку в АПЛ.

Коллектив Компани пока что не может закрепиться в Премьер-лиге. 8 очков и 19-е место - это все, чего удалось достичь новичкам лиги.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Бернли" - "Эвертон" 0:2

Голы: Онана (19), Кин (25)