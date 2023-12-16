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Справились и без Миколенко. Бернли - Эвертон 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено

Бернли - Эвертон ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.12.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Справились и без Миколенко. Бернли - Эвертон 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Эвертон" даже в отсутствие Миколенко способен играть на ноль. На этот раз подопечные Шона Дайча обыграли "Бернли" со счетом 2:0.

Несмотря на то, что у команды отобрали очки из-за финансового фейрплей, "ириски" не пали духом. Все наоборот, они одерживают 4-ю победу подряд и поднимаются на 16-ю строчку в АПЛ.

Коллектив Компани пока что не может закрепиться в Премьер-лиге. 8 очков и 19-е место - это все, чего удалось достичь новичкам лиги.

АПЛ, 17-й тур
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Бернли" - "Эвертон" 0:2
Голы: Онана (19), Кин (25)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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