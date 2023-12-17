Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нкунку впервые попал в заявку Челси, но не дебютировал. Почеттино объяснил свое решение
Пока не готов на все 100%
Getty Images/Global Images Ukraine
Летний новичок "Челси" Кристофер Нкунку впервые попал в заявку "Челси" после своего трансфера летом. Француз вошел в "список 20" на вчерашнюю встречу против "Шеффилд Юнайтед".
Однако весь матч атакующий футболист провел на скамейке для запасных. Главный тренер "пенсионеров" Мариусио Почеттино объяснил свое решение.
“Мы не хотели рисковать с ним и дать ему больше времени для восстановления. Он вернулся, и это самое главное”, - сказал Почеттино.
“Челси” оформил трансфер Нкунку еще прошлой зимой, однако француз официально присоединился к лондонцам 1 июля. Он провел несколько товарищеских матчей, в том числе и уехал в США на турне – там получил травму.
"Пенсионеры" заплатили "Лейпцигу" за футболиста 60 миллионов евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 80 млн евро.
Популярное сейчас
- Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
- Валерий Пересоляк: Нас удивило заявление Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев
- Поиск тренера Металлистом 1925, положение Яремчука, игра наших в АПЛ. Главные новости за шестнадцатое декабря
- Матч Борнмут - Лутон сегодня уже не доиграют. Врачи проинформировали о состоянии Локьера
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО