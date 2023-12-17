Нкунку впервые попал в заявку Челси, но не дебютировал. Почеттино объяснил свое решение

Летний новичок "Челси" Кристофер Нкунку впервые попал в заявку "Челси" после своего трансфера летом. Француз вошел в "список 20" на вчерашнюю встречу против "Шеффилд Юнайтед".

Однако весь матч атакующий футболист провел на скамейке для запасных. Главный тренер "пенсионеров" Мариусио Почеттино объяснил свое решение.

“Мы не хотели рисковать с ним и дать ему больше времени для восстановления. Он вернулся, и это самое главное”, - сказал Почеттино.

“Челси” оформил трансфер Нкунку еще прошлой зимой, однако француз официально присоединился к лондонцам 1 июля. Он провел несколько товарищеских матчей, в том числе и уехал в США на турне – там получил травму.

"Пенсионеры" заплатили "Лейпцигу" за футболиста 60 миллионов евро. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего француза в 80 млн евро.