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Защитник Челси Кукурелья пропустит до трех месяцев

Англия

Очередной травмированный игрок

Защитник Челси Кукурелья пропустит до трех месяцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче "Эвертон" - "Челси" 0:2, который состоялся 10 декабря, испанский защитник "Челси" Марк Кукурелья травмировал голеностоп.

Как сообщает Daily Mail, в ближайшие дни врачи проведут обследование, вероятнее всего Марк Кукурелья будет отсутствовать до февраля.

Напомним, в лазарете "Челси" находится около 12 игроков.

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Челси (Лондон) Марк Кукурелья
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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