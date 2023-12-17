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Защитник Челси Кукурелья пропустит до трех месяцев
Очередной травмированный игрок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче "Эвертон" - "Челси" 0:2, который состоялся 10 декабря, испанский защитник "Челси" Марк Кукурелья травмировал голеностоп.
Как сообщает Daily Mail, в ближайшие дни врачи проведут обследование, вероятнее всего Марк Кукурелья будет отсутствовать до февраля.
Напомним, в лазарете "Челси" находится около 12 игроков.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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