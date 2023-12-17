Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гари Невилл: Нет ни одного фаната, кто ожидает хотя бы на один балл в игре с Ливерпулем
Экс-игрок красных дьяволов скептически настроен на поединок
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гари Невилл перед выездным матчем "Манчестер Юнайтед" на "Энфилд" скептически оценил шансы "красных дьяволов" на победу:
"Не существует фанатов МЮ, которые бы думали, что их команда сможет добыть хотя бы один балл в этой игре". Думаю, сегодня они не смогут выиграть. Но сюрпризы всегда возможны. Терять надежду - последнее, что должен делать болельщик.
В наши времена всегда мы всегда очень серьезно относились к таким поединкам. Я думаю в раздевалке МЮ сегодня будет царить страх", - прокомментировал Невилл на Sky Sports.
Также журналист добавил, что верит в наставника "манкунианцев":
"Тен Хан несет большую ответственность за клуб. Руководство не имеет права увольнять его. Он должен довести команду до конца сезона".
Популярное сейчас
- Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
- Валерий Пересоляк: Нас удивило заявление Суркиса о том, что Минай должен ехать играть в Киев
- Поиск тренера Металлистом 1925, положение Яремчука, игра наших в АПЛ. Главные новости за шестнадцатое декабря
- Мудрика заменили, Забарный успел наварить. Какие оценки получили украинцы за матчи АПЛ
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка героя Александрии в матче с Металлистом 1925. ФОТО