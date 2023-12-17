  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гари Невилл: Нет ни одного фаната, кто ожидает хотя бы на один балл в игре с Ливерпулем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гари Невилл: Нет ни одного фаната, кто ожидает хотя бы на один балл в игре с Ливерпулем

Англия

Экс-игрок красных дьяволов скептически настроен на поединок

Гари Невилл: Нет ни одного фаната, кто ожидает хотя бы на один балл в игре с Ливерпулем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гари Невилл перед выездным матчем "Манчестер Юнайтед" на "Энфилд" скептически оценил шансы "красных дьяволов" на победу:

"Не существует фанатов МЮ, которые бы думали, что их команда сможет добыть хотя бы один балл в этой игре". Думаю, сегодня они не смогут выиграть. Но сюрпризы всегда возможны. Терять надежду - последнее, что должен делать болельщик.

В наши времена всегда мы всегда очень серьезно относились к таким поединкам. Я думаю в раздевалке МЮ сегодня будет царить страх", - прокомментировал Невилл на Sky Sports.

Также журналист добавил, что верит в наставника "манкунианцев":

"Тен Хан несет большую ответственность за клуб. Руководство не имеет права увольнять его. Он должен довести команду до конца сезона".

По теме
yellow-arrow
Зинченко в старте. Арсенал - Брайтон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Онана: Вы хотите сказать что лучший голкипер прошлого розыгрыша ЛЧ стал худшим в мире? Это не так
yellow-arrow
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Гари Невилл Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости