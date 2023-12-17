Гари Невилл: Нет ни одного фаната, кто ожидает хотя бы на один балл в игре с Ливерпулем

Гари Невилл перед выездным матчем "Манчестер Юнайтед" на "Энфилд" скептически оценил шансы "красных дьяволов" на победу:

"Не существует фанатов МЮ, которые бы думали, что их команда сможет добыть хотя бы один балл в этой игре". Думаю, сегодня они не смогут выиграть. Но сюрпризы всегда возможны. Терять надежду - последнее, что должен делать болельщик.

В наши времена всегда мы всегда очень серьезно относились к таким поединкам. Я думаю в раздевалке МЮ сегодня будет царить страх", - прокомментировал Невилл на Sky Sports.