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В текущем сезоне игроки АПЛ заработали больше прямых красных чем за весь прошлый
18 карточку получил Камара за фол на Ярмолюке
Фото: premierleague.com
В текущем розыгрыше АПЛ игроки получили 18 прямых красных карточек. Это уже больше на одну, чем в прошлой кампании. Последние два удаления получили Бен Ми и Бубакар Камара в матч "Брентфорд" - "Астон Вилла". Интересно, что игрок "виллан" сфолил именно на украинском полузащитнике Егоре Ярмолюке и был удален на 90+7 минуте поединка.
Для сравнения, перед вами статистика других лиг прошлого сезона по полученным прямым красным: Ла Лига - 89, Лига 1 - 65, Серия А - 41, Бундеслига - 22.
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Источник:twitter.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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