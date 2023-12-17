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В текущем сезоне игроки АПЛ заработали больше прямых красных чем за весь прошлый

Англия
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18 карточку получил Камара за фол на Ярмолюке

В текущем сезоне игроки АПЛ заработали больше прямых красных чем за весь прошлый

Фото: premierleague.com

Новина українською

В текущем розыгрыше АПЛ игроки получили 18 прямых красных карточек. Это уже больше на одну, чем в прошлой кампании. Последние два удаления получили Бен Ми и Бубакар Камара в матч "Брентфорд" - "Астон Вилла". Интересно, что игрок "виллан" сфолил именно на украинском полузащитнике Егоре Ярмолюке и был удален на 90+7 минуте поединка.

Для сравнения, перед вами статистика других лиг прошлого сезона по полученным прямым красным: Ла Лига - 89, Лига 1 - 65, Серия А - 41, Бундеслига - 22.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Шарапа
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