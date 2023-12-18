Челси Мудрика будет играть в канун Рождества, Зинченко против Ливерпуля, шансы Лунина и Трубина. Расписание футбола на 18- 24 декабря

УПЛ ушла на перерыв. Также пауза возникла в еврокубках. Следовательно, любителям футбола остаются матчи национальных чемпионатов, ну и немного экзотики в виде клубного чемпионата мира. Собственно, для нас эти события не пресные. Прежде всего, из-за участия в топ-чемпионатах украинцев. "Жирона", "Арсенал", "Эвертон", "Челси", "Дженоа", "Эмполи", "Валенсия" и многое-многое другое, где есть украинский интерес. Итак, подборка топ матчей недели – ниже в материале.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Понедельник, восемнадцатое декабря

В этот день будут три топ-матча. В первую очередь нас интересует "Жирона", за которую зажигают Цыганков и Довбик. От каталонцев ожидается игра с позиции силы против "Алавеса". Соответственно, могут быть голы от украинцев. В Италии состоится игра с участием непредсказуемой "Аталанты", а вот в Португалии сыграют между собой конкуренты и принципиальные соперники "Порту" и "Спортинг".

"Флуминенсе" - "Аль-Ахли". 20:00. КЧМ. MEGOGO

"Аталанта" - "Салернитана". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Жирона" - "Алавес". 22:00. Примера. MEGOGO

"Спортинг" - "Порту". 22:15. Примейра. MEGOGO

Вторник, девятнадцатое декабря

Посреди недели будет тур в Испании и Германии. В Англии команды направят силы на борьбу в кубковом турнире, а кто-то сыграет на клубном чемпионате мира. В частности, там в борьбу вступает сильнейшая команда Европы прошлого сезона "Манчестер Сити".

"Вердер" - "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Райо Вальекано" - "Валенсия". 20:00. Примера. MEGOGO

"Урава" - "Манчестер Сити". 20:00. КЧМ. МЕГОГО

"Боруссия" (Дортмунд) - "Майнц". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Эвертон" - "Фулхэм". 21:45. Кубок английской лиги. Setanta Sports

"Челси" - "Ньюкасл". 22:00. Кубок английской лиги. Setanta Sports

"Атлетико" - "Хетафе". 22:30. Примера. MEGOGO

Среда, двадцатое декабря

К Испании и Германии добавится Франция – в этот день будут сыграны все девять матчей 17-го тура. Также интересная игра ожидает нас в Кубке Италии, где "Интер" будет экзаменовать амбициозную "Болонью". Также матч с громкой вывеской состоится в Кубке английской лиги.

"Барселона" - "Альмерия". 20:00. Примера. MEGOGO

"Айнтрахт" - "Боруссия" (Менхенгладбах). 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Байер" - "Бохум". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Вольфсбург" - "Бавария". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Лион" - "Нант". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Монпелье" - "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO

ПСЖ - "Мец". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Страсбур" - "Лилль". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Ливерпуль" - "Вест Хэм". 22:00. Кубок английской лиги. Setanta Sports

"Интер" - "Болонья". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO

Четверг, двадцать первое декабря

В четверг в деле можем увидеть двух вратарей сборной Украины. Андрей Лунин будет иметь шанс сыграть за "Реал", а Анатолий Трубин – за "Бенфику". В Англии состоится один матч чемпионата. Как всегда, много внимания уделяем "Жироне", которая сыграет против очередного непростого соперника в лице "Бетиса".

"Кристал Пэлас" - "Брайтон". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Бетис" - "Жирона". 20:00. Примера. MEGOGO

"Кадис" - "Реал Сосьедад". 20:00. Примера. MEGOGO

"Бенфика" - АВС. 22:15. Кубок португальской лиги. MEGOGO

"Алавес" - "Реал". 22:30. Примера. MEGOGO

"Мальорка" - "Осасуна". 22:30. Примера. MEGOGO

Пятница, двадцать второе декабря

Много футбола не будет – Европа активно готовится к Рождеству. Пятница будет насыщенной итальянским футболом. Сыграют сразу две команды, цвета которых защищают украинцы – "Дженоа" и "Эмполи". Непобедимая дома "Астон Вилла" примет "Шеффилд" в рамках тура АПЛ. До решающей стадии дошел клубный чемпионат мира.

"Эмполи" - "Лацио". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Сассуоло" - "Дженоа". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Монца" - "Фиорентина". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Салернитана" - "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Суббота, двадцать третье декабря

В Испании будет только один матч – зато какой. "Атлетико" против "Севильи" – громкая вывеска. Полноценные туры состоятся в Англии и Италии – там широкий выбор матчей.

"Фрозионе" - "Ювентус". 13:30. Серия А. MEGOGO

"Вест Хэм" - МЮ. 14:30. АПЛ. Setanta Sports

"Болонья" - "Аталанта". 16:00. Серия А. MEGOGO

"Лутон" - "Ньюкасл". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Ноттингем" - "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Тоттенхэм" - "Эвертон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Атлетико" - "Севилья". 17:15. Примера. MEGOGO

"Интер" - "Лечче". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Ливерпуль" - "Арсенал". 19:30. АПЛ. Setanta Sports

"Рома" - "Наполи", 21:45. Серия А. MEGOGO

Воскресенье, двадцать четвертое декабря

В канун Рождества сможем проследить за действиями Михаила Мудрика в составе "Челси". Его команда на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном". Для любителей экзотики предлагаем чемпионат Турции. Там будут три матча, но украшение программы – матч "Фенербахче" - "Галатасарай".