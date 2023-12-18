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Челси Мудрика будет играть в канун Рождества, Зинченко против Ливерпуля, шансы Лунина и Трубина. Расписание футбола на 18- 24 декабря
Календарь топ-матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
УПЛ ушла на перерыв. Также пауза возникла в еврокубках. Следовательно, любителям футбола остаются матчи национальных чемпионатов, ну и немного экзотики в виде клубного чемпионата мира. Собственно, для нас эти события не пресные. Прежде всего, из-за участия в топ-чемпионатах украинцев. "Жирона", "Арсенал", "Эвертон", "Челси", "Дженоа", "Эмполи", "Валенсия" и многое-многое другое, где есть украинский интерес. Итак, подборка топ матчей недели – ниже в материале.
Понедельник, восемнадцатое декабря
В этот день будут три топ-матча. В первую очередь нас интересует "Жирона", за которую зажигают Цыганков и Довбик. От каталонцев ожидается игра с позиции силы против "Алавеса". Соответственно, могут быть голы от украинцев. В Италии состоится игра с участием непредсказуемой "Аталанты", а вот в Португалии сыграют между собой конкуренты и принципиальные соперники "Порту" и "Спортинг".
- "Флуминенсе" - "Аль-Ахли". 20:00. КЧМ. MEGOGO
- "Аталанта" - "Салернитана". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Жирона" - "Алавес". 22:00. Примера. MEGOGO
- "Спортинг" - "Порту". 22:15. Примейра. MEGOGO
Вторник, девятнадцатое декабря
Посреди недели будет тур в Испании и Германии. В Англии команды направят силы на борьбу в кубковом турнире, а кто-то сыграет на клубном чемпионате мира. В частности, там в борьбу вступает сильнейшая команда Европы прошлого сезона "Манчестер Сити".
- "Вердер" - "Лейпциг". 19:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Райо Вальекано" - "Валенсия". 20:00. Примера. MEGOGO
- "Урава" - "Манчестер Сити". 20:00. КЧМ. МЕГОГО
- "Боруссия" (Дортмунд) - "Майнц". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Эвертон" - "Фулхэм". 21:45. Кубок английской лиги. Setanta Sports
- "Челси" - "Ньюкасл". 22:00. Кубок английской лиги. Setanta Sports
- "Атлетико" - "Хетафе". 22:30. Примера. MEGOGO
Среда, двадцатое декабря
К Испании и Германии добавится Франция – в этот день будут сыграны все девять матчей 17-го тура. Также интересная игра ожидает нас в Кубке Италии, где "Интер" будет экзаменовать амбициозную "Болонью". Также матч с громкой вывеской состоится в Кубке английской лиги.
- "Барселона" - "Альмерия". 20:00. Примера. MEGOGO
- "Айнтрахт" - "Боруссия" (Менхенгладбах). 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Байер" - "Бохум". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Вольфсбург" - "Бавария". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Лион" - "Нант". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Монпелье" - "Марсель". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- ПСЖ - "Мец". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Страсбур" - "Лилль". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Ливерпуль" - "Вест Хэм". 22:00. Кубок английской лиги. Setanta Sports
- "Интер" - "Болонья". 22:00. Кубок Италии. MEGOGO
Четверг, двадцать первое декабря
В четверг в деле можем увидеть двух вратарей сборной Украины. Андрей Лунин будет иметь шанс сыграть за "Реал", а Анатолий Трубин – за "Бенфику". В Англии состоится один матч чемпионата. Как всегда, много внимания уделяем "Жироне", которая сыграет против очередного непростого соперника в лице "Бетиса".
- "Кристал Пэлас" - "Брайтон". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Бетис" - "Жирона". 20:00. Примера. MEGOGO
- "Кадис" - "Реал Сосьедад". 20:00. Примера. MEGOGO
- "Бенфика" - АВС. 22:15. Кубок португальской лиги. MEGOGO
- "Алавес" - "Реал". 22:30. Примера. MEGOGO
- "Мальорка" - "Осасуна". 22:30. Примера. MEGOGO
Пятница, двадцать второе декабря
Много футбола не будет – Европа активно готовится к Рождеству. Пятница будет насыщенной итальянским футболом. Сыграют сразу две команды, цвета которых защищают украинцы – "Дженоа" и "Эмполи". Непобедимая дома "Астон Вилла" примет "Шеффилд" в рамках тура АПЛ. До решающей стадии дошел клубный чемпионат мира.
- "Эмполи" - "Лацио". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Сассуоло" - "Дженоа". 19:30. Серия А. MEGOGO
- "Монца" - "Фиорентина". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Салернитана" - "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Суббота, двадцать третье декабря
В Испании будет только один матч – зато какой. "Атлетико" против "Севильи" – громкая вывеска. Полноценные туры состоятся в Англии и Италии – там широкий выбор матчей.
- "Фрозионе" - "Ювентус". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Вест Хэм" - МЮ. 14:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Болонья" - "Аталанта". 16:00. Серия А. MEGOGO
- "Лутон" - "Ньюкасл". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Ноттингем" - "Борнмут". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Тоттенхэм" - "Эвертон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Атлетико" - "Севилья". 17:15. Примера. MEGOGO
- "Интер" - "Лечче". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Ливерпуль" - "Арсенал". 19:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Рома" - "Наполи", 21:45. Серия А. MEGOGO
Воскресенье, двадцать четвертое декабря
В канун Рождества сможем проследить за действиями Михаила Мудрика в составе "Челси". Его команда на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном". Для любителей экзотики предлагаем чемпионат Турции. Там будут три матча, но украшение программы – матч "Фенербахче" - "Галатасарай".
- "Вулверхэмптон" - "Челси". 15:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Фенербахче" - "Галатасарай". 18:00. Суперлига. MEGOGO
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