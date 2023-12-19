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Премьер-лига подписала жалобу на новый формат Клубного чемпионата мира
Лига подписала жалобу и направила вместе с другими
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-Лига подала официальную жалобу к ФИФА, из-за изменения формата проведения Клубного чемпионата мира, который в 2025 году должен был бы состоять из 32 команд. Об этом сообщает издание Dailymail.
Известно, что АПЛ подписала письмо-жалобу, которую уже направили к ФИФА Форумом мировых лиг. Это включая Ла лигу, Серия А, Бундеслига и другие. В заявлении говорится, что ассоциация игнорирует интересы клубов, перегружает календарь матчей и подвергает риску здоровье игроков.
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