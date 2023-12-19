Арсенал определился с нападающим, которого купит в случае неудачи с трансфером Тони

Руководство "Арсенала" приняло решение, что в случае провала попытки приобретения нападающего "Брентфорда" Айвана Тони они сосредоточатся на покупке форварда "Борнмута" Доминика Соланке. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, на текущий момент лондонский клуб не изменил своих намерений относительно приоритета покупки Тони. Однако в "Арсенале" понимают, что трансфер может сорваться из-за высокого спроса на форварда "Брентфорда".

Напомним, в нынешнем сезоне Соланке принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 9 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро.