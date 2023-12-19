Челси - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В этом сезоне "аристократы" надеются на успех только во внутренних кубках. В то же время “Ньюкасл” может сконцентрироваться на чемпионате, ведь уже вылетел из Лиги чемпионов. Однако это не означает, что "сороки" "сдадут" матч. Не идет это действующему финалисту Кубка лиги.

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Кубок лиги, четвертьфинал

19 декабря 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 22:00 "Ньюкасл"

Телетрансляция – Setanta Sports