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Челси - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Команда Мудрика борется за трофей – смотреть прямую трансляцию

Челси - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В этом сезоне "аристократы" надеются на успех только во внутренних кубках. В то же время “Ньюкасл” может сконцентрироваться на чемпионате, ведь уже вылетел из Лиги чемпионов. Однако это не означает, что "сороки" "сдадут" матч. Не идет это действующему финалисту Кубка лиги.

Кубок лиги, четвертьфинал

19 декабря 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"

"Челси" 22:00 "Ньюкасл"

Телетрансляция – Setanta Sports

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