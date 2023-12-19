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Челси - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Мудрика борется за трофей – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне "аристократы" надеются на успех только во внутренних кубках. В то же время “Ньюкасл” может сконцентрироваться на чемпионате, ведь уже вылетел из Лиги чемпионов. Однако это не означает, что "сороки" "сдадут" матч. Не идет это действующему финалисту Кубка лиги.
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Кубок лиги, четвертьфинал
19 декабря 2023. Лондон, "Стэмфорд Бридж"
"Челси" 22:00 "Ньюкасл"
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Челсі - НьюкаслСмотреть трансляцию
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