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Нкунку вышел на замену в матче с Ньюкаслом. Для француза это дебют за Челси

Англия

Нкунку вернулся после травмы колена

Нкунку вышел на замену в матче с Ньюкаслом. Для француза это дебют за Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня, 19 декабря, состоялся матч "Челси" - "Ньюкасл Юнайтед" Кубка Футбольной лиги. Форвард Нкунку впервые за год контракта с клубом вышел на замену Н. Джексона на 69' минуте поединка.

26-летний игрок провел удивительную предсезонную компанию с "Челси", но его успехи были прерваны серьезной травмой колена. Игрок получил повреждение за несколько дней до начала сезона Премьер-лиги. Нкунку вернулся к тренировкам в начале декабря после завершения программы реабилитации.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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