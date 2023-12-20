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Нкунку вышел на замену в матче с Ньюкаслом. Для француза это дебют за Челси
Нкунку вернулся после травмы колена
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 19 декабря, состоялся матч "Челси" - "Ньюкасл Юнайтед" Кубка Футбольной лиги. Форвард Нкунку впервые за год контракта с клубом вышел на замену Н. Джексона на 69' минуте поединка.
26-летний игрок провел удивительную предсезонную компанию с "Челси", но его успехи были прерваны серьезной травмой колена. Игрок получил повреждение за несколько дней до начала сезона Премьер-лиги. Нкунку вернулся к тренировкам в начале декабря после завершения программы реабилитации.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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