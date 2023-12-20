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Гвардиола высказался о восстановлении Де Брюйне и Холанда
Тренер Сити рассказал о восстановлении футболистов
Фото: premierleague.com
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении травмированных футболистов команды - полузащитника Кевина Де Брюйне и нападающего Эрлинга Холанда. В пятницу, 22 декабря, "Манчестер Сити" в финале клубного чемпионата мира встретится с бразильским "Флуминенсе".
"Кевин начал тренироваться вчера и будет тренироваться с нами завтра. Но прошло уже три месяца, поэтому он не сможет сыграть в финале, но ему становится лучше.
Эрлинг все еще не может тренироваться", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "Манчестер Сити".
Вчера, 19 декабря, "Манчестер Сити" в полуфинале клубного чемпионата мира обыграл японский "Урава Ред Даймондс" со счетом 3:0.
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