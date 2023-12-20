Гвардиола высказался о восстановлении Де Брюйне и Холанда

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении травмированных футболистов команды - полузащитника Кевина Де Брюйне и нападающего Эрлинга Холанда. В пятницу, 22 декабря, "Манчестер Сити" в финале клубного чемпионата мира встретится с бразильским "Флуминенсе".

"Кевин начал тренироваться вчера и будет тренироваться с нами завтра. Но прошло уже три месяца, поэтому он не сможет сыграть в финале, но ему становится лучше. Эрлинг все еще не может тренироваться", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "Манчестер Сити".

Вчера, 19 декабря, "Манчестер Сити" в полуфинале клубного чемпионата мира обыграл японский "Урава Ред Даймондс" со счетом 3:0.