У разбитого корыта. Почему Донни ван де Бек стал полной катастрофой для МЮ

Многие хотели видеть "Аякс" в финале ЛЧ 2018/19 – симпатичная команда враз взлетела в стратосферу и справедливо покорила сердца фанатов. Амстердамцы не дотянули совсем немножко, поэтому на "Ванда Метрополитано" поехал "Тоттенхэм", где выдал с "Ливерпулем" один из самых скучных матчей в истории турнира.

Впрочем, по завершении сезона технический директор Марк Овермарс собрал фантастические сливки. Френки де Йонг перебрался в "Барселону" еще по ходу кампании, Маттейс де Лигт в июле предстал в цветах "Ювентуса", за остальными игроками также открылась настоящая охота. Донни ван де Бек был одним из таких.

Что примечательно, за полузащитником не выстроились десятки коллективов, а лишь несколько. О чем это свидетельствовало? Донни был в том положении, когда мог сам выбирать среди топов, остальные же понимали, что нет особого смысла встревать в переговоры.

Долгое время речь шла о мадридском "Реале" (это подтвердил сам голландец) – 17+13 в 57 поединках сильно манили глаз. В розыгрыше 2020/21 парень выдал 21 результативное действие и подтвердил класс, и когда за ним приехали представители "Манчестер Юнайтед", то считалось, что "сливочные" совершили серьезную ошибку. Сегодня ситуация кардинально иная – не так давно в прессе фигурировали "Вильярреал" и "Реал Сосьедад, а Флорентино Перес в нашем воображении тихонько посмеивается в ладошку.

Глобально ван де Бек был ненужен с самого начала

Только ленивый не критиковал "МЮ" летом 2020-го – клуб, реагируя на ковидные обстоятельства, надеялся укрепить состав и ради этого лихорадочно хватался за новичков. Заметьте, что из прибывших (ван де Бек, Алекс Теллес, Факундо Пеллистри и Эдинсон Кавани) оправдал себя лишь последний – при всей неидеальности в пользу нападающего говорили статус свободного агента, исполнительность и неплохая статистика.

Ради Донни "красные дьяволы" выложили на стол 39 миллионов евро. Казалось, сумма не критическая, как для сегодняшних условий, однако все равно знаковая – команда оформила трансфер, закрывший собой десятку самых дорогих приобретений летнего окна, и этим привлекла повышенное внимание СМИ.

Логично, что от универсала требовались показатели в режиме "здесь и сейчас" (интересно, что он это сделал – отметился мячом против "Кристал Пэлас", правда, тогда "МЮ" уступил 1:3). Однако в дальнейшем, когда вполне готовому игроку выделяли по 15-20 минут, возник резонный вопрос – а нужен ли ван де Бек вообще?

Полузащитник славится своим арсеналом способностей, возможностью отработать чуть ли не на каждом клочке средней линии поля. Проблема в том, что тренерский штаб Уле Гуннара Сульшера уже имел достаточно имен, причем некоторые из них очень похожи по профайлу. Фред, Поль Погба, Скотт Мактоминей, которого нидерландец несколько раз страховал в опорной зоне – с кем конкурировать и зачем?

В Амстердаме Донни обладал огромной свободой – будчи box-to-box, он не боялся идти вперед, ведь знал, что его обязательно подстрахует де Йонг. Стилистика, выбранная ранним Эриком тен Хагом, предполагала переменный пас и плотность, благодаря чему его подопечный поддерживал постоянный контакт и, как итог, эффективность. Исполнитель прекрасно чувствовал себя и центрхавом, и плеймекером (цифры не врут – на этой позиции ван де Бек сыграл несколько меньше, но зафиксировал впечатляющие 18+19). Но в стане "манкунианцев" уже была идеальная кандидатура, чей прогресс грех останавливать – Бруну Фернандеш.

Вудворд – вот, кто хотел больше всего договориться с "Аяксом". Этот человек систематически демонстрировал слабость в ведении трансферных дел, сам Сульшер не настаивал на появлении футболиста – последствия неудачи мы увидели еще в первый год его пребывания на "Олд Траффорд".

К Петеру Бошу можно относиться по-разному, но экспертность тренера по родному чемпионату не вызывает сомнений – он метко отметил, почему Донни не "выстрелил": "У некоторых игроков на адаптацию уходит больше времени, такое случается во всех лигах. Я спрашиваю, почему "Манчестер Юнайтед" купил его. У них уже есть лучший игрок АПЛ на этой позиции – Бруну Фернандеш. В их полузащите нет места для еще одной "десятки". Донни может действовать как шестой номер, но тогда игроки должны быть компактными. Если появляются большие пространства, это не его игра".

И даже когда "Манчестер Юнайтед" известил о назначении тен Хага, картина осталась такой же – сам Донни разительно изменился в худшую сторону, да и Эрику пришлось приспосабливаться к другим условиям. Премьер-лига предлагала новые стандарты, где никто никого долго не ждёт.

Травмы и эмоциональные качели нанесли дополнительный удар

Возможно, ван де Бек и получил бы поблажку, но об этом речь не шла, учитывая многочисленные повреждения. В "Аяксе" парень пропустил две встречи, на Туманном Альбионе (с учетом аренды в "Эвертон") – целых 60. Или 314 дней – выпал почти год из трех с половиной общих.

Трудности с бедром и коленом поставили под сомнение шанс когда-либо использовать Донни на весь его потенциал. Конечно, можно было бы швырнуть камень в медицинскую службу "красных дьяволов", однако здесь есть элемент нефарта, как было против "Борнмута" в январе 2023-го – Сенеси банально поскользнулся и врезался в ногу нидерландцу.

Отдельный упрек касается проваленной адаптации – полузащитник так и не привык к темпу и нагрузке АПЛ. Погба худшей версии делал гораздо большее количество полезных действий, Донни же много суетился, а из-за частых посещений лазатера так и не приобрел желанной стабильности. И здесь не до шуток – в чемпионате игрок наработал на 744 минуты или, грубо говоря, 8 полных матчей.

Получается, что ван де Бек является жертвой травм и менеджмента, который лучше бы отдал потраченные средства на благотворительность? Ну, знаете, не совсем. Очевидно, что футболисту не хватает стержня, чтобы сцепить зубы и бороться за место под солнцем.

Не сказать, что исполнитель был в тепличных условиях, когда выступал на родине (активно спорил за старт и обскакал конкурентов), но он хотя бы понимал общую стратегию клуба. Это позволяло планировать собственное будущее и надеяться на развитие карьеры; в МЮ такого ощущения нет и это удручает.

К сожалению, это не профайл того типа, где спортсмен может закрыть глаза на определенные вещи и без устали долбить стену. Ральф Рангник нанял психолога, чтобы встряхнуть раздевалку в критический момент и так и не достучался до ван де Бека (справедливости ради, австриец не нашел общий язык ни с одним подопечным). Выход? Стопроцентно менять среду.

Как бы Донни сегодня ни выглядел, он все равно будет тем, на кого потратили почти 40 миллионов евро и не увидели абсолютно ничего. Показательно, что его вояж в "Эвертон" тоже подытожился крахом – Лэмпард понятия не имел, с кем пересекся (здесь еще есть вопросы к тренерским скиллам Фрэнка), а сам нидерландец снова растворился под информационным давлением.

В середине декабря инсайдеры сообщили, что ван де Бек близок к "Айнтрахту", и полузащитнику надо хвататься за франкфуртцев руками и ногами. Новая среда способна дать толчок и перезапуститься – посмотрите вон на Мейсона Гринвуда, сбежавшего от придирчивых английских журналистов, и теперь нравится в "Хетафе" (приемлемые 5+4 в 14 поединках). Если Донни все еще стремится иметь хотя бы хороший уровень, пора прибегнуть к соответствующим шагам.

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